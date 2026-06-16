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軟銀宣布與OpenAI合作 將提供資安防護服務

中央社／ 東京16日綜合外電報導
在極高性能AI模型相繼問世、科技遭濫用的風險愈發嚴重之際，軟銀集團社長孫正義今天透露，將與OpenAI展開合作，計劃向日本國內基礎設施企業提供資安防護服務。（路透）
在極高性能AI模型相繼問世、科技遭濫用的風險愈發嚴重之際，軟銀集團社長孫正義今天透露，將與OpenAI展開合作，計劃向日本國內基礎設施企業提供資安防護服務。（路透）

在極高性能AI模型相繼問世、科技遭濫用的風險愈發嚴重之際，軟銀集團社長孫正義今天透露，將與OpenAI展開合作，計劃向日本國內基礎設施企業提供資安防護服務。

日本放送協會（NHK）報導，由美國新興人工智慧（AI）公司所開發的Claude Mythos等極高性能的最新AI模型，一旦被用於網路攻擊，恐對金融系統等領域帶來嚴重的風險。

在此背景下，軟銀集團（SoftBank）社長孫正義今天在東京舉辦的一場企業活動上表示：「我十分擔心，AI尖端模型是否會帶來一場堪比『黑船來航』的巨大危機。」

隨後孫正義表明，軟銀將與美國OpenAI公司攜手合作，最快將於2026年底前推出能應對高度網路攻擊的資安防護服務。OpenAI公司普遍被認為擁有與ClaudeMythos同等性能的AI模型。

該服務主要將負責評估系統漏洞，並提供全面支援，直到修復完成為止。預計將提供給金融、電力以及大眾運輸等基礎設施相關企業。

報導指出，軟銀集團計劃將負責該服務的技術人員人數擴編至目前的20倍，達到1000人規模，目標是向更廣泛的企業提供這項資安防護服務。

配合此次發表，孫正義今天也與美國OpenAI的高層一同會晤日本財務大臣片山皋月。

會晤結束後，孫正義表示：「AI網路攻擊往後將會大規模地席捲日本，因此我們深入探討了相關問題與意識共享，以及具體的應對策略。」

他補充道：「對於OpenAI，我們抱持信任，並會徹底將其運用於防範網路攻擊。片山大臣也對我們表達了勉勵，希望我們好好加油。」

另一方面，片山皋月則表示：「雙方一致認為，為了能讓人類共享AI的益處，我們必須設法克服這項威脅。我也表達了希望未來能建立起合作體制。」

OpenAI 軟銀 資安

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