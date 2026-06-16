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世界黃金協會：45%全球央行將增持黃金創新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
世界黃金協會發布《2026年全球央行黃金儲備調研》，45%的央行將增加黃金儲備，此比例打破歷史紀錄。（路透）
世界黃金協會發布《2026年全球央行黃金儲備調研》，45%的央行將增加黃金儲備，此比例打破歷史紀錄。（路透）

世界黃金協會16日發布《2026年全球央行黃金儲備調研》顯示，45%的受訪央行儲備管理者表示，預計其所在機構將在未來12個月內增加黃金儲備，此比例打破歷史紀錄。

澎湃新聞報導，世界黃金協會表示，本次調研共76家央行，包括58家新興市場和發展中經濟體央行（EMDE）和18家發達經濟體央行。

84%的受訪央行認為，未來五年黃金在全球總儲備中的占比將有所上升，高於去年的76%。

總體來看，調研結果表明，黃金在全球央行儲備組合中的戰略性作用日益增強。當前，93%的受訪央行表示其持有黃金，這一比例高於去年的81%。與此同時，對於未來美元在全球儲備中的作用，受訪央行的看法並不太樂觀。74%的受訪央行預計，未來五年美元在全球儲備中的占比將下降。

各央行對黃金在儲備體系中作用的認知也相應轉變。談及持有黃金的主要原因，90%的受訪央行選擇了黃金在危機時期的表現，這一因素的占比創下歷史新高；其次是黃金作為長期儲值工具（84%）和有效實現投資組合多元化工具（83%）的特性。

值得注意的是，黃金作為地緣政治風險對沖工具的作用受到廣泛關注，尤其是在新興市場和發展中經濟體央行中占85%；與此同時，因黃金是一種歷史遺留資產這一原因，而持有黃金的央行比例繼續下降，由2025年的62%降至今年的46%。

此外，今年的調研還揭示了一個新趨勢，各央行越來越傾向於多元化其黃金儲備的存放地點。9%的受訪央行表示，過去12個月內已增加境內黃金存放量，這一比例較去年的5%有所上升；10%的受訪央行表示，其海外存放地點進一步多元化，較去年的2%有所上升。上述趨勢預計還將持續下去，7%的受訪央行計畫在未來一年增加境內黃金存放比例，9%表示計畫進一步多元化海外存放地點。

英格蘭銀行仍是最受到央行歡迎的黃金存放地點，占比57%；境內黃金儲備存放以49%位居第二。

今年以來，國際黃金價格劇烈震盪。現貨黃金（倫敦金現）價格從最高觸及5,598美元/盎司的歷史高位一路震盪下行，6月11日一度最低下探至4,020美元/盎司附近，一度抹平年內全部漲幅並轉跌。不過，近幾個交易日現貨黃金價格又出現大幅反彈，截至發稿，最新報4,346美元，漲0.85%。

世界黃金協會發布《2026年全球央行黃金儲備調研》，45%的央行將增加黃金儲備，此比例打破歷史紀錄。（取自澎湃新聞）
世界黃金協會發布《2026年全球央行黃金儲備調研》，45%的央行將增加黃金儲備，此比例打破歷史紀錄。（取自澎湃新聞）

新興市場 央行

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