搶攻清真美妝商機 台灣MIT布局東協穆斯林市場

全球穆斯林人口有20億人，帶動清真美妝市場快速成長。作為清真產業重鎮的馬來西亞，憑藉成熟的認證制度與產業優勢，成為台灣美妝與生技業者布局東協及中東穆斯林的重要據點。

清真認證並非僅限於「無豬肉、無豬油」概念，從原料來源、生產製程到包裝與物流管理，都須符合相關規範。隨著清真概念從食品延伸至生活消費領域，面膜、保養品等美妝產品也須符合清真認證標準。

為期4天的馬來西亞美容展覽（IBE）今天落幕，今年有400家業者參展。其中，由超過40家美妝與生技業者組成的台灣館成為展場焦點。

不少穆斯林消費者與買家駐足台灣館詢問產品成分、製程及清真認證相關資訊。由於台灣美妝與生技產品兼具品質與創新特色，現場反應熱絡，不少穆斯林對取得清真認證的MIT產品展現高度興趣。

台灣清潔用品工業同業公會祕書長王殷伯指出，馬來西亞擁有成熟的清真認證體系與龐大穆斯林消費市場，這項美容展不僅是展示MIT美妝與生技產品的平台，也是了解清真認證制度與穆斯林消費趨勢的重要窗口。

生醫業者楊詩敏表示，馬來西亞地理位置優越，不僅作為進軍東協市場跳板，也能串聯泰國、越南、印尼及新加坡等周邊國家市場。此外，馬來西亞身為東協成員國，在區域貿易及關稅制度方面具優勢，加上多元族群特色，成為觀察不同消費族群需求的重要據點。

美妝業者陳大心指出，東南亞市場約占全球美妝產業商機1/4，對有意拓展區域市場的業者而言極具吸引力。不過，要順利進入東南亞穆斯林市場，取得清真認證幾乎是必要條件。

她表示，為取得清真認證，業者必須從原料選擇、生產製程到物流運輸等各環節全面符合相關規範，整個供應鏈都須通過嚴格審查，才能順利取得清真認證資格。

此外，來自墨西哥的參展生技業者貝愛咪（Ohmi）說，對有意進軍中東及穆斯林市場的台灣業者而言，台灣清真產品的品質相當不錯，若要進軍中東等市場，馬來西亞是一個很好的切入點。

她認為，馬來西亞就像是一道主要門戶，可以協助業者打開市場，了解當地品牌以及目標客群。對台灣來說，取得清真認證或許是一項挑戰，但清真認證正是打開這扇大門的關鍵，讓台灣有機會進入穆斯林市場。

根據主辦單位資料，今年除台灣外，參展國家還包括韓國、日本、印尼、澳洲、香港及中國等，凸顯穆斯林消費市場已成為各國美妝與生技業者積極布局的新領域。