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SpaceX股價續漲逾10%...上市行情延燒 市值可望躋身全球第5大

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
SpaceX創辦人馬斯克。(路透)
SpaceX創辦人馬斯克。(路透)

馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤前股價續漲逾10%，隨著上市行情延燒，SpaceX市值有望超越亞馬遜（Amazon.com），躋身全球第5大公司。

路透社報導，SpaceX昨天收盤狂漲超過19%，今天盤前勁揚10.1%至211.8美元，若漲勢得以維持，將使該公司市值達到近2.8兆美元，擠下亞馬遜，躋身全球第5大。

根據亞馬遜股價最新報價，亞馬遜市值約2.66兆美元。

截至美東時間凌晨4時14分，SpaceX盤前成交金額逾11.6億美元，超越輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）成交金額總和數倍。

此外，SpaceX昨天遞交的文件表示，未來除其他重大新聞外，只會透過其官方網站和社群媒體X平台帳號發布季度和年度財報，將不會透過新聞稿發布服務。

此舉打破企業溝通慣例，企業通常透過美國「商業資訊」（Business Wire）或「美通社」（PRNewswire）等新聞稿發布服務，以觸及廣大的投資人和媒體機構。

SpaceX表示，該公司「鼓勵投資圈人士、媒體及其他人士關注」其官網上的投資人關係頁面及其X帳號，以瀏覽透過這些管道揭露的資訊。

SpaceX 美股 Tesla

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