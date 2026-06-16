美伊協議促亞股續揚 韓股領漲日經再創新高

受美國與伊朗達成和平協議激勵，加上美國太空探索科技公司（SpaceX）續創驚人漲幅帶動科技股買氣，亞股今天多延續漲勢，東京股市收盤再創歷史新高，首爾股市也勁揚逾2%。

法新社報導，隨著持續3個月的中東衝突落幕，導致能源市場動盪、全球通膨攀升的陰霾開始消散，本週初始便瀰漫市場的樂觀氣氛持續推動買盤進場。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，船舶已重新開始通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），預計本月19日前將「全面暢通」。伊朗媒體則報導，3艘油輪及兩艘貨輪已通過這條重要航道。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）表示：「投資人正日益將地緣政治環境可望持續改善的預期，反映在資產價格上。」

「然而仍有許多細節尚待敲定，若有任何受挫跡象，恐導致市場劇烈波動。市場信心目前正在增強，相信荷莫茲海峽將重啟，能源供應也將恢復正常。」

欽科塔補充道：「關鍵問題不在於是否達成協議，而是油品出口與產能是否能快速恢復。」

她也指出，投資人將密切關注各方是否遵守協議，以及供應恢復正常的速度。

石油業觀察人士則提醒，市場供需狀況未來幾週甚至數月內仍可能處於緊縮狀態。

美伊協議在全球股市引發強勁反彈，道瓊工業指數昨天收盤創下歷史新高，原油價格重挫近5%。

科技股續強帶動首爾股市再度領漲，繼昨天飆升逾5%後，今天收高2.11%。

東京的日經225指數今天盤中一度站上70000點大關，最後收漲0.13%，收在69404.50點，同樣刷新收盤新高。

自去年12月以來，日本銀行今天首度升息，將基準利率調升至1.0%創下1995年來新高，日圓匯率則基本持平。

雪梨、新加坡、台北、威靈頓、馬來西亞與雅加達股市也收高；香港和上海股市則收低。