快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊協議促亞股續揚 韓股領漲日經再創新高

中央社／ 香港16日綜合外電報導
受美國與伊朗達成和平協議激勵，加上美國太空探索科技公司（SpaceX）續創驚人漲幅帶動科技股買氣，亞股今天多延續漲勢，東京股市收盤再創歷史新高，首爾股市也勁揚逾2%。（路透）
受美國與伊朗達成和平協議激勵，加上美國太空探索科技公司（SpaceX）續創驚人漲幅帶動科技股買氣，亞股今天多延續漲勢，東京股市收盤再創歷史新高，首爾股市也勁揚逾2%。（路透）

受美國與伊朗達成和平協議激勵，加上美國太空探索科技公司（SpaceX）續創驚人漲幅帶動科技股買氣，亞股今天多延續漲勢，東京股市收盤再創歷史新高，首爾股市也勁揚逾2%。

法新社報導，隨著持續3個月的中東衝突落幕，導致能源市場動盪、全球通膨攀升的陰霾開始消散，本週初始便瀰漫市場的樂觀氣氛持續推動買盤進場。

美國總統川普（Donald Trump）宣布，船舶已重新開始通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），預計本月19日前將「全面暢通」。伊朗媒體則報導，3艘油輪及兩艘貨輪已通過這條重要航道。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）表示：「投資人正日益將地緣政治環境可望持續改善的預期，反映在資產價格上。」

「然而仍有許多細節尚待敲定，若有任何受挫跡象，恐導致市場劇烈波動。市場信心目前正在增強，相信荷莫茲海峽將重啟，能源供應也將恢復正常。」

欽科塔補充道：「關鍵問題不在於是否達成協議，而是油品出口與產能是否能快速恢復。」

她也指出，投資人將密切關注各方是否遵守協議，以及供應恢復正常的速度。

石油業觀察人士則提醒，市場供需狀況未來幾週甚至數月內仍可能處於緊縮狀態。

美伊協議在全球股市引發強勁反彈，道瓊工業指數昨天收盤創下歷史新高，原油價格重挫近5%。

科技股續強帶動首爾股市再度領漲，繼昨天飆升逾5%後，今天收高2.11%。

東京的日經225指數今天盤中一度站上70000點大關，最後收漲0.13%，收在69404.50點，同樣刷新收盤新高。

自去年12月以來，日本銀行今天首度升息，將基準利率調升至1.0%創下1995年來新高，日圓匯率則基本持平。

雪梨、新加坡、台北、威靈頓、馬來西亞與雅加達股市也收高；香港和上海股市則收低。

SpaceX 伊朗 中東

延伸閱讀

美伊達成和平協議油價重挫 亞股勁揚日韓股飆5%

日經指數盤中首破7萬點 收盤再創歷史新高

中東局勢趨緩、晶片股強勁 科技股領軍美股創高

美伊達成協議 市場歡呼…全球股市、金價上揚、油價跌逾5%

相關新聞

SpaceX股價續漲逾10%...上市行情延燒 市值可望躋身全球第5大

馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤前股價續漲逾10%，隨著上市行情延燒，Spa...

在台遞件申請FSD 路透踢爆：特斯拉向歐洲監管機關誇大安全數據

路透報導，特斯拉為尋求擴大「全自動輔助駕駛」（FSD）系統核准範圍、試圖在市占流失的歐洲市場重振銷售，向部分歐洲監管機關提交的是遭誇大的安全數據。

金融時報：油輪業觀望美伊協議 荷莫茲復航恐等數週

全球最大油輪公司大阪商船三井船舶公司（Mitsui OSK Lines）社長指出，在確信美伊協議「落實」前，船東數週內不...

野村：美伊敲定和平協議 台幣有升值空間

野村表示，美國與伊朗達成臨時協議，重啟荷莫茲海峽，削弱了美元，並提振風險情緒，台幣有進一步上行空間。

FT: OpenAI去年燒錢340億美元 營收遠遠追不上支出

ChatGPT開發商OpenAI去年支出達340億美元，在籌備股市掛牌之際，大舉投入搶占快速成長的AI市場。目前看來，營收遠不及暴增的成本。

日銀升息符合預期帶動買氣 東京股市首度站上7萬點

日本東京股市今天午後買盤湧現，在半導體類股領軍下，日經指數盤中首度突破7萬點大關，改寫歷史新高。市場認為，日銀宣布追加升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。