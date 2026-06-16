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日本Rapidus與英義合作 聚焦晶片研發

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日相高市早苗。（歐新社）
日相高市早苗。（歐新社）

日本晶片國家隊Rapidus宣布，最近已經分別與英國及義大利政府的研究機構簽署有關半導體的合作備忘錄。此舉希望能提升製造技術並開拓客戶。

「讀賣新聞」與「朝日新聞」報導，Rapidus今天宣布，已在昨天與義大利政府的研究機構Chips-IT簽約。

Rapidus的最大股東是日本政府，且由日本政府與民間企業砸重金出資，力拚2027年度起於北海道千歲市的工廠量產2奈米製程晶片。

日本首相高市早苗與義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）本月15日在義大利羅馬舉行雙邊領袖會談。雙方政府配合這場會談協議推動技術合作，之後將協商具體的合作內容。

Chips-IT是義大利推動半導體研發與產學合作的公家機關；Rapidus希望透過這次的合作，增加與潛在客戶接觸的機會。

「朝日新聞」報導，Rapidus也已經在昨天宣布與「英國半導體中心」簽署備忘錄。英國政府去年成立這個國家機構，希望振興英國的半導體產業。

Rapidus這次相繼與英國與義大利官方簽署備忘錄，也是配合高市先後訪問這兩國敲定的事宜。

日本政府迄今已向Rapidus提供總計2.6兆日圓資金，能否拿出成果以及拉到大宗訂單將成為焦點。

日本 義大利 梅洛尼

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