金融時報：油輪業觀望美伊協議 荷莫茲復航恐等數週

全球最大油輪公司大阪商船三井船舶公司（Mitsui OSK Lines）社長指出，在確信美伊協議「落實」前，船東數週內不會恢復通過荷莫茲海峽。

英國「金融時報」報導，商船三井社長田村城太郎（Jotaro Tamura）指出，儘管美伊達成協議，重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），許多業者仍將觀望一段時間，才會恢復航行。

他說：「必須到位的不能只是相關國家之間的一紙簡單協議，它必須落實並轉化為荷莫茲海峽的實際狀況，這樣航運公司才能安心航行。」

田村指出，自2月底中東衝突爆發以來，荷莫茲海峽已多次傳出重新開放的消息，但最終還是未恢復開放。

他進一步指出：「鑑於過去幾個月的經驗，我認為合理推測至少需要幾週，甚至可能需要一個月的時間。」

在中東戰爭爆發前，全球超過1/5的石油和液化天然氣透過這條戰略水域運輸，這條運輸要道對於將穀物和消費者產品運入波斯灣也至關重要。

商船三井旗下擁有900多艘船舶，其中200多艘運輸原油、石油產品和化學品，以船舶數量計算，堪稱全球最大的油輪業者。

其他航運公司和船東也表示，聯合國機構國際海事組織（International Maritime Organization）應協調讓約500艘船隻通過荷莫茲海峽，駛離波斯灣。

國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，該機構正在「評估船舶安全通航和進行貿易的可行性，以避免水雷等潛在危險以及可能導致事故的壅塞」。

他進一步表示，國際海事組織正繼續為受困波斯灣逾100天的船員建立一條安全的撤離通道。

最大貨櫃航運公司之一的赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）表示，和平協議的消息「令人鼓舞」，該公司希望其受困海峽的船隻能夠在「本週末」離開。

國際獨立油輪船東協會(Intertanko)海事總監貝契（Philip Belcher）警告，船東「應採取謹慎態度」，在船隻啟航前應進行本身「船舶」的風險評估。

伊朗戰爭爆發前，每天約有135艘船隻通過該海峽。最近幾週，這個數字已降至寥寥無幾，一些船隻試圖在夜色掩護下、關閉GPS偷偷駛離波斯灣。

4月接任的田村表示，他反對伊朗試圖對通過海峽船隻收費的做法，理由是這違反允許航行自由的國際法規。

美伊達成協議前，商船三井已成功讓4艘船隻駛離波斯灣，但田村表示，該公司並未向伊朗支付任何費用。商船三井目前仍有至少7艘船隻等待通過荷莫茲海峽。

日本首相高市早苗表示，這些通航是日本努力的結果。然而，田村強烈暗示，他們得以通航是透過像阿曼與印度等其他國家的外交努力，而這些多是和船舶懸掛的船旗國旗幟、客戶或貨物目的地有關聯的國家。

他說：「在一些成功通航的案例中，特別是在這些情況下，相關當局或政府進行了協調，因此我們有一些幸運的個案。」