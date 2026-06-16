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野村：美伊敲定和平協議 台幣有升值空間

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
野村表示，台幣還有進一步上行空間。本報系資料照
野村表示，台幣還有進一步上行空間。本報系資料照

野村表示，美國與伊朗達成臨時協議，重啟荷莫茲海峽，削弱了美元，並提振風險情緒，台幣有進一步上行空間。

新台幣兌美元16日盤中升值0.02%，報31.559。

野村策略師陳立偉（Craig Chan）等在報告寫道，人民幣的升值預期，應該會對新台幣帶來助力，「倘若能源價格從當前高點降溫，料會推升台幣」。他們也指出，台灣是全球強勁AI需求與資本開支的「重大受惠國」，估計有助當地強健的基本面。

野村同時指出，美元走貶也許會讓部分台灣壽險商與出口商，考慮增加外幣避險比率，並減少囤積美元，特別是在美元/台幣的換匯點差處於溢價之際。

荷莫茲海峽 伊朗 情緒

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