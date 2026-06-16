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日經指數盤中首破7萬點 收盤再創歷史新高

中央社／ 東京16日專電
東京股市今天延續近期強勁漲勢，日經平均指數連續第4個交易日上漲，盤中更首度突破7萬點大關，創下歷史新紀錄。路透
東京股市今天延續近期強勁漲勢，日經平均指數連續第4個交易日上漲，盤中更首度突破7萬點大關，創下歷史新紀錄。路透

東京股市今天延續近期強勁漲勢，日經平均指數連續第4個交易日上漲，盤中更首度突破7萬點大關，創下歷史新紀錄。終場上漲87點，收在6萬9404點，同樣刷新收盤新高。

日本經濟新聞報導，市場分析指出，前一交易日美國科技股大漲，加上日本央行升息決策符合市場預期，帶動投資人信心回升，推升東京股市走高。

日銀今天宣布將基準利率調升至1.0%，由於升息幅度與市場預期一致，消除了投資人的不確定感，激勵午後買盤進場。日經指數盤中一度大漲703點，來到7萬020點，首次站上7萬點關卡。

高盛證券副總裁石橋隆行表示，日銀的決定完全符合市場預期，不確定因素消除後，成為推動股票買入的重要因素。

此外，美國與伊朗同意簽署結束衝突的備忘錄，美國總統川普表示，相關文件已完成簽署，戰略要道荷莫茲海峽也已部分恢復通行，帶動國際油價下跌，市場對地緣政治風險的擔憂有所降溫。

受此激勵，美國費城半導體指數（SOX）15日大漲5.4%，創下歷史新高；以科技股為主的那斯達克綜合指數也上漲3%，創下今年3月底以來最大單日漲幅。

不過，由於日經指數近期漲幅可觀，部分投資人選擇獲利了結，使指數未能穩守7萬點之上，終場漲幅有所收斂。

大和證券首席策略師坪井裕豪指出，下一個可能影響市場走向的重要觀察點，將是2026年4月至6月企業財報表現，在此之前，市場樂觀氣氛預料仍將持續。

日經 東京 日本央行

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