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泰國拚2050自製晶片 藍夏禮：台泰合作潛力高

中央社／ 曼谷16日專電

泰國總理阿努廷宣布，將成立相關單位推動半導體和AI等產業，目標為2050年前實現「泰國製造」半導體。駐泰代表藍夏禮今天對此表示，樂見泰國政府加速發展高科技產業，台泰雙方在半導體和高科技領域，都具有高度合作潛力。

曼谷郵報15日報導，泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）宣布新一項計劃，要將泰國打造為東協先進晶片製造中心，並以2050年前實現「泰國製造」半導體為目標，並指出，政府將半導體視為推動長期經濟成長的重要產業。

阿努廷已簽署了一項行政命令，成立「國家半導體和先進電子政策委員會」，負責制定政策方向、發展目標及監督執行進度，這是當局為擴大半導體產業所採取的措施之一。泰國政府設定的目標是吸引2.5兆泰銖（約新台幣2.42兆元）投資，並培育超過23萬名高技能人才。

駐泰國代表藍夏禮今天接受中央社訪問時表示，駐處非常樂見泰國政府成立委員會加速發展高科技產業。

他指出，今年2月駐泰代表處曾在曼谷舉辦4場紀錄片「造山者」的放映會，有許多泰國友人透過影片了解台灣半導體產業及相關生態系統，是經過超過50年的時間才逐步建立起來。

藍夏禮表示，「台灣在發展半導體產業的過程中累積許多寶貴經驗，願意與夥伴分享」，並補充，隨著泰國已將半導體列為未來政策方向，勢必將進一步強化科技產業基礎建設，包括人才培訓及相關基礎設施，這對在泰國的台商有正面助益，有利於擴大投資，也有助與泰方在相關領域深化合作。

藍夏禮強調，駐泰代表處願意協助泰國政府、學界及企業界與台灣進行對接，促進雙方交流合作。

另外，他也向中央社指出，除了半導體外，泰國政府近期政策宣示還涵蓋數位科技、人工智慧、機器人、乾淨能源及生物科技等領域，這些也是台灣產業目前發展的重點方向，顯示「台灣與泰國在許多未來高科技產業都具有相當高的合作潛力」。

談及台灣可在泰國半導體布局中所扮演的角色，藍夏禮說，「全世界都知道台灣在晶片製造領域居於領先地位，因此若談到晶片產業合作，台灣自然是重要合作夥伴」。

據泰國投資促進委員會（BOI）的官方資料，2024年台灣在泰投資申請金額為500億泰銖，其中涵蓋先進半導體設備與零組件、PCB及智慧電子產品等高價值項目。

藍夏禮表示，台灣擁有COMPUTEX及SEMICON等國際知名交流平台，歡迎泰方利用這些平台赴台考察相關政策及產業發展經驗。此外，駐泰代表處去年12月成立「台泰科技人才服務平台」，目的就是協助因應高科技產業投資落地後的人才需求。

針對泰國發展半導體產業的競爭力，藍夏禮分析，泰國原本就擁有完整製造業生態系，尤其在汽車產業及近年電動車產業方面具備基礎，加上交通運輸便利，在製造業領域具有先天優勢。

不過，他也指出，新一波高科技產業競爭的關鍵不僅製造基礎，還包括人才以及合作夥伴等因素，而「從多元發展、技術交流、教育訓練及合作意願等角度來看，台灣都是值得合作的重要夥伴」。

泰國 阿努廷 半導體

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