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美伊戰爭致油價大漲 緬甸4月通膨近25%
世界銀行今天說，荷莫茲海峽關閉引發國際油價飆漲，緬甸4月通貨膨脹率年增至近25%。世銀同時下修緬甸年度經濟成長預測至2%，理由是「外部環境更加不利」。
緬甸自2021年軍方政變奪權以來就陷入內戰，社會動盪不安，許多民眾面臨赤貧困境。
根據官方數據，緬甸有9成的燃油仰賴進口。2月底美伊戰爭爆發以來，導致荷莫茲海峽封鎖，緬甸更深受其害 。
世界銀行（World Bank）發布的「緬甸經濟監測報告」指出，緬甸受衝擊之下，4月通膨率年增高達24.6%。這份報告同時下修緬甸2026-2027財年經濟成長預測，由原本的3%降至2%。
世界銀行表示，緬甸經濟本來「在低檔趨於穩定」，但「新一波燃油衝擊，讓長期結構上的弱點更加嚴重，前景極易受到干擾」。
世界銀行資深經濟學家曼薩雷（Kemoh Mansaray）向媒體表示：「這波燃油衝擊重新點燃了通膨壓力。」
「這代表家庭購買力下滑，而這些家庭原本就面臨赤貧困境。」
截至3月底止的12個月期間，緬甸通膨率為21.1%。
世界銀行的報告還提到，2025年貧困率達到29.9%，「仍遠高於2021年前的水準」。
仰光一名28歲男子受訪時表示：「我們現在連吃飯都有問題，甚至無法讓孩子上學。」
另一民眾則說：「物價只會一直漲，從沒跌過。不管賺多少錢，都不夠用。」
國際能源總署（IEA）指出，荷莫茲海峽關閉，對亞洲影響尤深，因為經過荷莫茲的石油，有8成是運往亞洲。
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