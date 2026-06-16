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對女性出現不適當行為 日本富士通會長辭職

中央社／ 東京16日綜合外電報導
富士通（Fujitsu）。 路透
富士通（Fujitsu）。 路透

日本電子設備製造商富士通（Fujitsu）今天宣布會長（相當於董事長）古田英範已經辭職，原因是他對女性出現不適當行為，但富士通並未說明具體內容。

共同社報導，富士通計劃本月19日在股東大會上，諮詢再度任命古田擔任董事的事宜，但富士通已經撤回這項提案。

富士通說明，公司方面本月接獲相關資訊，經調查過後，確認古田曾出現不適當的行為，而古田已經請辭，且辭去股東大會董事候選人資格。

富士通今天召開董事會，批准古田的辭呈。而下一任會長目前尚未確定，這個職位目前懸缺。

「日本經濟新聞」報導，古田目前67歲，於1982年進入富士通任職，曾經擔任技術長（CTO）等要職，2019年起被選任為董事，並於2024年起出任會長。

他目前也身兼亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）的日本委員，以及日本社團法人「日本電子情報技術產業協會」（JEITA）的副會長。

富士通 日本

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