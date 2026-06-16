日銀升息符合預期帶動買氣 東京股市首度站上7萬點

日本東京股市今天午後買盤湧現，在半導體類股領軍下，日經指數盤中首度突破7萬點大關，改寫歷史新高。市場認為，日銀宣布追加升息措施符合市場預期，加上中東局勢緩和帶動投資人信心，成為推升股市的重要動力。

NHK報導，東京股市上午因部分投資人獲利了結，日經平均指數一度下跌。不過下午之後，以半導體相關企業為主的股票吸引買盤進場，帶動大盤黑翻紅，並首度站上7萬點。

市場分析認為，股市上漲主要受到兩項因素帶動。首先，美國總統川普表示，美國與伊朗已簽署停止衝突的備忘錄，讓市場對中東局勢緩和抱持期待；其次，日本央行今天中午宣布進一步升息，將政策利率提高至約1%，市場普遍認為符合預期，進一步提振投資人信心。

日經平均指數今年4月23日才剛突破6萬點，如今不到2個月再漲1萬點，顯示日本股市近期漲勢強勁。

不過市場人士也指出，受到股市短期快速上漲影響，不少投資人選擇先獲利了結，因此並非所有股票都跟著上漲，漲勢主要集中在部分科技與半導體相關個股。