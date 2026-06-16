快訊

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

開公車兼帶貨？司機停路邊買刈包 下秒乘客「集體跟上」她看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

逾半經濟學家預測Fed今年升息1碼 但FOMC基於禮遇不會催逼新主席表態

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
學者認為，基於禮遇，也可以說是給新任主席華許一段蜜月期，委員會不會那麼積極推動升息。路透
學者認為，基於禮遇，也可以說是給新任主席華許一段蜜月期，委員會不會那麼積極推動升息。路透

新任聯準會（Fed）主席華許本周將首次主持會議。多位經濟學家預測，Fed若要壓制美國總統川普對伊朗開戰所引發的通膨，今年底前勢必得升息

聯邦公開市場委員會（FOMC）周二展開為期兩天的會議，華許面對的通膨率已逼近3.8%，接近三年高點，也幾乎是Fed目標的兩倍。

燃料成本大漲，帶動物價明顯升高。英國金融時報（FT）委託芝加哥大學克拉克金融市場研究中心訪調47名學界經濟學家，結果逾半受訪者認為，Fed年底前至少需要升息1碼（0.25個百分點）。

相較之下，上次在3月初戰爭才爆發幾周的調查時，逾60%受訪者預料年底利率會低於目前水準。

有些經濟學家說，即使美伊順利達成協議，後續效應仍可能導致通膨在一段時間內居高不下。

布蘭迪斯大學的切凱蒂（Stephen Cecchetti）說：「我們還不知道這項協議包含哪些內容。而且，我們目前預測的許多通膨壓力，其實已經在發酵。」

Fed本周幾乎確定會維持利率不變，但隨著美國勞動市場趨於穩定，經濟成長也大致維持正軌，愈來愈多決策官員表示，已能預見未來需要升息的情境。

加州大學聖地牙哥校區教授提默曼（Allan Timmermann）說，雖然升息「才是審慎的作法」，但聯邦公開市場委員會（FOMC）可能希望先給華許一些時間。

提默曼說：「基於禮遇，也可以說是給新任主席一段蜜月期，委員會不會那麼積極推動升息。」

曾擔任財政部長貝森特的經濟顧問拉佛納（Joseph LaVorgna）說，他不認為川普一再要求降息，會影響華許對貨幣政策的看法。

現任日本三井住友銀行（SMBC）美洲首席經濟學家的拉佛納說：「若說他曾向總統承諾降息，因此就不會升息，這種說法根本說不通。他對利率的決策將取決於經濟情勢。」

不過，金融業界有更急進的看法。美國資產管理公司PGIM甚至認為，為了替經濟踩煞車，Fed今年會升息三次，2027年再把這些升息幅度降回去。

保德信金融（Prudential Financial）旗下投資管理事業PGIM上周發布年中展望指出，美國經濟「出奇強韌」，通膨又遲遲降不下來，因此Fed需要改採新的政策作法。PGIM直到今年4月，原本還預料Fed今年會降息。

城堡證券（Citadel Securities）認為，隨著Fed逐步走向可能的升息循環，加上投資人開始更審慎衡量人工智慧（AI）對經濟的實際影響，風險性資產恐怕會迎來一段震盪期。

城堡證券歐洲、中東及非洲固定收益銷售主管沙赫（Nohshad Shah）寫道，目前的市場環境，宛如世紀之交的網路泡沫熱潮以及1970年代油價引發通膨衝擊的綜合體。

沙赫說，這兩段時期都明顯受到高利率影響。2000年代初期，Fed緊縮政策、油價上漲加上經濟成長放緩戳破了網路股泡沫。1970年代，能源價格飆漲、通膨加速，限制Fed支撐經濟成長的能力，也引發一段長期股票空頭市場。

他寫道：「這些時期帶來的一項有用教訓是，當長期題材依然動人，總體經濟背景卻不利於股市走勢時，市場通常最為脆弱。」

Fed FOMC 升息

延伸閱讀

新主席華許首秀…本周Fed利率決策會降息？網一面倒刷「0」：不升就謝天謝地

市場聚焦美伊局勢與 Fed 決策 國銀估 Fed 將淡化寬鬆立場

Fed華許 凝聚人心擺第一…未推出「電鋸式管理」

CPI破4％台美股市承壓？股民不買單：符合預期早已反映

相關新聞

日銀升息符合預期帶動買氣 東京股市首度站上7萬點

日本東京股市今天午後買盤湧現，在半導體類股領軍下，日經指數盤中首度突破7萬點大關，改寫歷史新高。市場認為，日銀宣布追加升...

逾半經濟學家預測Fed今年升息1碼 但FOMC基於禮遇不會催逼新主席表態

新任聯準會（Fed）主席華許本周將首次主持會議。多位經濟學家預測，Fed若要壓制美國總統川普對伊朗開戰所引發的通膨，今年底前勢必得升息。

川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」

Politico 15日報導，全球幾個最大經濟體一向希望攜手應對中國大陸日益增長的經濟威脅，但美國總統川普更傾向單打獨鬥。川普5月在北京會晤中國國家主席習近平時，將川習會稱為「G2」；這種做法削弱了歐洲等美國傳統盟友試圖建立統一戰線，共同因應中國廉價商品大量湧入西方市場的努力。

歐洲智庫：石油市場供需失衡將延續至2027年

美伊預計19日正式簽署和平框架協議，屆時荷莫茲海峽也將全面開放。但新華社發自布魯塞爾的報導稱，歐洲智庫布魯蓋爾研究所15日發布的研究報告指出，即使荷莫茲海峽短期內重新開放，全球石油市場供需失衡也將延續至2027年。

不只科技七雄！SpaceX掀「FAB 10」吸金熱潮 晶片股恐淪提款機

在SpaceX上周掛牌交易後，吸引散戶的洶湧買盤，促使分析師認為，原先的「科技七雄」已不足以反映人工智慧（AI）投資熱潮，應擴增為「FAB 10」（前沿AI與科技十雄，Frontier AI & Big Tech 10），在原本的科技七雄之外，再加入SpaceX、OpenAI及Anthropic，但代價可能是晶片類股「不再是散戶投資人的最佳好友」。

紐時：中國減少採購 全球油價沒有「瘋漲」主因

伊朗戰爭切斷了全球1/5的石油供應，油價大幅上漲，一度接近每桶120美元，但並未進一步飆升。紐約時報指出，中國迅速減少石...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。