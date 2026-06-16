逾半經濟學家預測Fed今年升息1碼 但FOMC基於禮遇不會催逼新主席表態

新任聯準會（Fed）主席華許本周將首次主持會議。多位經濟學家預測，Fed若要壓制美國總統川普對伊朗開戰所引發的通膨，今年底前勢必得升息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）周二展開為期兩天的會議，華許面對的通膨率已逼近3.8%，接近三年高點，也幾乎是Fed目標的兩倍。

燃料成本大漲，帶動物價明顯升高。英國金融時報（FT）委託芝加哥大學克拉克金融市場研究中心訪調47名學界經濟學家，結果逾半受訪者認為，Fed年底前至少需要升息1碼（0.25個百分點）。

相較之下，上次在3月初戰爭才爆發幾周的調查時，逾60%受訪者預料年底利率會低於目前水準。

有些經濟學家說，即使美伊順利達成協議，後續效應仍可能導致通膨在一段時間內居高不下。

布蘭迪斯大學的切凱蒂（Stephen Cecchetti）說：「我們還不知道這項協議包含哪些內容。而且，我們目前預測的許多通膨壓力，其實已經在發酵。」

Fed本周幾乎確定會維持利率不變，但隨著美國勞動市場趨於穩定，經濟成長也大致維持正軌，愈來愈多決策官員表示，已能預見未來需要升息的情境。

加州大學聖地牙哥校區教授提默曼（Allan Timmermann）說，雖然升息「才是審慎的作法」，但聯邦公開市場委員會（FOMC）可能希望先給華許一些時間。

提默曼說：「基於禮遇，也可以說是給新任主席一段蜜月期，委員會不會那麼積極推動升息。」

曾擔任財政部長貝森特的經濟顧問拉佛納（Joseph LaVorgna）說，他不認為川普一再要求降息，會影響華許對貨幣政策的看法。

現任日本三井住友銀行（SMBC）美洲首席經濟學家的拉佛納說：「若說他曾向總統承諾降息，因此就不會升息，這種說法根本說不通。他對利率的決策將取決於經濟情勢。」

不過，金融業界有更急進的看法。美國資產管理公司PGIM甚至認為，為了替經濟踩煞車，Fed今年會升息三次，2027年再把這些升息幅度降回去。

保德信金融（Prudential Financial）旗下投資管理事業PGIM上周發布年中展望指出，美國經濟「出奇強韌」，通膨又遲遲降不下來，因此Fed需要改採新的政策作法。PGIM直到今年4月，原本還預料Fed今年會降息。

城堡證券（Citadel Securities）認為，隨著Fed逐步走向可能的升息循環，加上投資人開始更審慎衡量人工智慧（AI）對經濟的實際影響，風險性資產恐怕會迎來一段震盪期。

城堡證券歐洲、中東及非洲固定收益銷售主管沙赫（Nohshad Shah）寫道，目前的市場環境，宛如世紀之交的網路泡沫熱潮以及1970年代油價引發通膨衝擊的綜合體。

沙赫說，這兩段時期都明顯受到高利率影響。2000年代初期，Fed緊縮政策、油價上漲加上經濟成長放緩戳破了網路股泡沫。1970年代，能源價格飆漲、通膨加速，限制Fed支撐經濟成長的能力，也引發一段長期股票空頭市場。

他寫道：「這些時期帶來的一項有用教訓是，當長期題材依然動人，總體經濟背景卻不利於股市走勢時，市場通常最為脆弱。」