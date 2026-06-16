川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」

Politico 15日報導，全球幾個最大經濟體一向希望攜手應對中國大陸日益增長的經濟威脅，但美國總統川普更傾向單打獨鬥。川普5月在北京會晤中國國家主席習近平時，將川習會稱為「G2」；這種做法削弱了歐洲等美國傳統盟友試圖建立統一戰線，共同因應中國廉價商品大量湧入西方市場的努力。

川普當時幾乎已明確表達更重視美中雙邊互動，而非與盟友協調應對中國的立場。他告訴記者：「這就是G2。」指的是一個有別於七大工業國集團（G7）的架構，「他們有G7、G8，而這是G2。」

法國總統馬克宏主辦G7峰會期間，將中國廉價商品議題列為優先事項，並於上周召集其他G7領袖，以及中國、印度和巴西領導人通話討論相關問題。然而，白宮公布的本屆峰會優先議題清單中甚至未提及中國。更複雜的是，川普政府對中國加徵關稅後，大量中國出口商品轉而流向其他西方市場，其中以歐洲最為明顯。

美國政府計畫就中國廉價商品議題與中方進行更多雙邊會談，川普與習近平更已安排9月在華府再次舉行峰會。一名美方資深官員在13日的簡報會上強調，美國不會等待全世界手牽手、找出一套協調一致的方式來處理中國的行為，「我們正透過各種措施立即採取行動。」但也補充說，美方樂於與其他國家合作協調，共同解決相關失衡問題。

歐洲則開始意識到，在應對中國問題上可能必須自行採取行動。曾在拜登政府擔任國務院首席經濟學家的鮑恩（Chad Bown）表示：「歐洲似乎已準備好對中國採取行動，這正是美國期待已久的時刻，但川普政府似乎對此毫無興趣。」

不過，歐盟國家擔心可能迅速引發反噬自身的貿易戰，尚未準備追隨川普最具對抗性的貿易政策，例如單邊關稅措施，而是主張透過外交途徑處理問題，包括加強與北京對話以及分散貿易夥伴。儘管從美國、德國到加拿大與日本，各國都面臨類似挑戰，但西方陣營缺乏團結，正削弱G7國家對中國產能過剩問題的應對能力。

鮑恩指出，在歐洲，「拖慢他們行動的一部分原因，是擔心遭到報復。」他說：「他們擔心，一旦面臨中國的脅迫與報復，美國不會站在他們身後。」

日本已親身體驗過這種情況。中方不滿首相高市早苗「台灣有事」答辯，已連續4個多月限制稀土出口，威脅日本汽車、手機及其他高科技產品的製造供應鏈；與此同時，川普前往北京與習近平友好互動，並再次提出以「G2」取代G7的構想。

一名前日本政府官員表示，東京方面一直對川普讚揚習近平保持警惕。川普曾稱習近平是「朋友」、「偉大的領導人」以及「非常有權勢的人」。這名前官員表示，關於G2的概念，「無論是正式還是實質上，日本都有充分理由感到憂慮。」

G7其他成員國也有同樣的擔憂。美方即使只是討論把歐洲、加拿大、日本排除在重大國際決策與經濟安排之外，都會加深外界對川普交易式外交風格的疑慮，擔心美國可能透過投資協議損害傳統盟友與夥伴的利益。與此同時，外國領袖也懷疑川普是否能單憑一己之力改變中國的行為。

一名駐華府的亞洲外交官表示，中國政府肯定會百分之兩百利用G2這個概念，但只會吸收有利的部分、排除不利的部分；這就像當年中國加入世界貿易組織（WTO）時，外界相信中國會因此轉變成一個負責任、可靠且遵守規則的國家，但事實證明，這根本沒有發生。