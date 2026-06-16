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韓國電視台JTBC債務危機 法院凍結公司資產和債權

中央社／ 首爾16日專電

韓國電視台JTBC面臨債務違約，日前與中央集團底下部分子公司聲請企業重整程序，盼能度過危機。首爾回生法院今天對JTBC等5間中央集團公司下達保全處分及全面禁止命令。

根據韓聯社報導，JTBC於12日因無法償還到期、規模達206億韓元（約新台幣4.3億元）的流動化貸款，宣布債務違約（Default）。JTBC方面表示，主因是以數位媒體及OTT平台為中心的媒體環境快速變化，導致電視廣告市場大幅萎縮。

在JTBC宣布違約2天後的14日，中央控股、Contentree中央、中央P&I、Megabox中央等4家中央集團子公司聲請啟動企業重整程序；昨天JTBC也提出重整聲請。另外，「中央日報」則決定推動Workout（企業財務結構改善）。

根據法院今天消息，首爾回生法院（破產法院）已經對JTBC、中央集團4間子公司下達保全處分及全面禁止命令。

報導提及，保全處分是為防止公司在法院決定是否啟動重整程序前處分資產，防止優先向特定債權人清償債務的措施；全面禁止命令則是為防止債權人在企業重整程序啟動前，透過強制執行、假扣押或拍賣等方式取得公司主要資產。

針對JTBC等部分中央集團子公司聲請企業重整程序，中央集團副會長洪正道昨天開記者會說：「這段時間我們已竭盡全力維持經營穩定，但因外部經濟環境惡化、信用評等下調，導致資金市場緊縮等多重因素，不得不做出這項艱難決定。」

洪正道強調，「公司員工在得知此事後想必受到很大衝擊，也感到相當不安，我們將尋求所有必要手段以盡快恢復正常運作，並在保障就業穩定方面付出最大努力，我將盡最大努力履行自己的責任直到最後一刻。」他盼透過重整聲請能保護電視廣播「放送」這項國家資產、讓合作企業與員工都能獲得穩定感。

洪正道也提及，包括世界盃足球賽轉播在內，公司核心業務將不中斷並維持正常運作。

另外，中央日報代表理事朴章熙（音譯）則聲明表示，中央日報將推動財務結構改善，以維持內容發布的連續性，並不中斷履行媒體應盡的公共責任。

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