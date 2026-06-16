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還有甜甜價嗎？總裁缺席日銀仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

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日銀在總裁缺席下仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀以7票對1票決定升息1碼。法新社
日銀以7票對1票決定升息1碼。法新社

日本銀行（央行）在總裁缺席的情況下，周二決議將基準利率調升1碼（0.25個百分點）至 1%，至 1995 年以來最高水準，並暗示未來還會繼續推動貨幣政策正常化。決議公布後，日圓兌美元升幅收斂。

日圓一度升至160.05日圓兌1美元，之後回落至160.21日圓。公債期貨維持跌勢。

日銀以7票對1票決定升息1碼，符合彭博調查 51 位經濟學家中的 49 人預測，並決定自2027年4月起維持每月購債規模不變。日銀總裁植田和男因住院而缺席。唯一投票反對升息的是審議委員淺田統一郎。

植田上周因肝囊腫感染住院治療，這也是日銀自2010年召開緊急會議以來，首度在總裁缺席下開會。日銀表示，植田雖未參與表決，但計劃向政策委員會提交意見。

副總裁內田真一將代替植田，出席預定稍後舉行的記者會。

內田廣被視為日銀現行政策架構的主要設計者。這套政策從負利率和殖利率曲線調控一路走來，如今轉入植田2024年3月啟動的升息迴圈，可說繞了一圈又回到升息。

升息 日圓

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