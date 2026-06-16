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紐時：中國減少採購 全球油價沒有「瘋漲」主因

中央社／ 台北16日電
圖為原油開採設備。路透
圖為原油開採設備。路透

伊朗戰爭切斷了全球1/5的石油供應，油價大幅上漲，一度接近每桶120美元，但並未進一步飆升。紐約時報指出，中國迅速減少石油進口量是抑制油價上漲的重要原因。

自2月28日美國和以色列對伊朗發起聯合軍事行動、導致伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並造成現代史上最嚴重的石油供應衝擊以來，全球每日石油供應減少了1400多萬桶。儘管一些分析師曾憂心忡忡地警告油價可能漲到每桶200美元，但之後油價有所回落。

哥倫比亞大學全球能源政策中心創始主任波道夫（Jason Bordoff）表示：「中國減少石油進口是當前油價沒有失控的最重要原因之一。」

作為全球最大的石油買家，中國通過迅速減少石油進口量抑制了油價上漲。戰爭爆發前，中國日均進口1160萬桶原油。而根據中國政府公布的海關數據，到5月份，中國海外原油採購量已跌破每日800萬桶，為8年多來的最低水平。

牛津能源研究所中國能源研究負責人梅丹（MichalMeidan）表示，中國動用了自己龐大的石油儲備，同時降低煉油廠產量並增加煤炭使用量。

中國石油戰略儲備據估計約為12.3億桶。北京只有在極不情願的情況下才會動用這部分戰略儲備，因為這可能威脅到多年來建立能源安全體系的努力。

報導指出，近年來，中國轉型成為全球首個清潔能源超級大國，也發生了作用。此外，過去3個月對油價構成下行壓力的另一個因素是，是美國將石油產量提高到了創紀錄水準。但中國石油進口量的大幅下降，在抑制全球油價方面發揮了尤為重要的作用。

然而，再龐大的儲備終究不可無限期動用，即便是中國也不例外。諮詢機構榮鼎集團（RhodiumGroup）中國市場研究主管萊特（Logan Wright）表示，如果荷莫茲海峽持續關閉，「沒有人知道」中國能夠維持當前低進口水準多長時間。

油價 伊朗

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