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歐洲議會將批准歐美關稅協議 力拚川普7月4日大限

中央社／ 史特拉斯堡15日綜合外電報導
歐洲議會預定明天對歐美關稅協議進行最終表決。（歐新社）
歐洲議會預定明天對歐美關稅協議進行最終表決。（歐新社）

歐洲議會預定明天對歐美關稅協議進行最終表決，整體程序有望在川普設定的7月4日大限前完成。歐洲議會同時也在協議中加入多項保障條款，包括協議有效期限與暫停機制。

法新社報導，歐洲議會明天將就歐美關稅協議進行最終表決，力求為動盪的跨大西洋貿易關係定調。歐盟與美國去年7月同意，將歐盟多數商品對美關稅定為15%，歐盟則對美國實施零關稅。

然而，川普出言威脅格陵蘭，美國最高法院裁定多項關稅違憲，接連造成歐美關稅協議進程延宕。歐盟遲遲未能履行承諾，美國總統川普因此大為惱火。

歐盟各成員國已對這項新協議背書，歐洲議會議員的通過僅是生效前的最後步驟。歐盟此舉可趕上川普設定的7月4日期限，化解美國對歐洲汽車所加徵的新關稅。

歐洲議會的各派勢力，包括歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所屬的最大黨－歐洲人民黨（EPP），均表明將支持這項新協議。

距協議正式生效只剩幾道形式手續，歐盟成員國未來幾天或數週內同意後，歐盟在官方公報刊登後即可。

不過，歐洲議會在協議文本中加入一連串保障條款，包括協議效期至2029年底，屆時若不續簽即自動失效。

另一項「安全」措施則是授權歐盟執委會，若美國未能履行承諾或擾亂經貿投資，得暫停此協議。

貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）指出，「歐洲議會清楚表明，我們不會接受任何未能捍衛歐洲利益的對美協議。」

社會民主黨籍的歐洲議員貝尼費伊（BrandoBenifei）表示，歐洲議會強化協議內容，賦予歐盟執行機構更多權力，此後歐盟須在對美關係上「不再軟弱」、「展現強硬」。

川普去年重返白宮後閃電發動關稅攻勢，接連向鋼鐵、鋁及汽車產業課稅。

為求降低關稅，范德賴恩忙與川普達成協議，希望緩和歐盟與其最大貿易夥伴之間的緊張關係，雙方彼此貿易規模高達2兆美元（約新台幣61兆元）。

歐洲人民黨希望協議盡快拍板，讓企業去年面臨不確定的情勢後，現在可以有著穩定預期。極右派的歐洲保守與改革黨團（ECR）也表示將予支持。

然而，並非所有人都樂觀其成。綠黨、左派及部分中間派歐洲議員，批評歐盟在貿易上未能充分捍衛自身利益。

關稅

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