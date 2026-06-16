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中東局勢趨緩、晶片股強勁 科技股領軍美股創高

中央社／ 紐約15日專電

中東戰局現曙光，油價走低，美股今天在科技類股帶領下，道瓊指數再創歷史新高51671.03點。太空探測公司SpaceX第2日交易持續受投資人追捧，晶片股也大幅反彈。市場期待美伊本週簽署協議，荷莫茲海峽恢復通行，降低通膨壓力。

美股在美伊19日將簽署初步協議，伊朗將允許船隻在協議生效60天內免費通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），美國總統川普（Donald Trump）指船隻19日就可通行，中東戰局明顯趨緩等利多消息激勵下，道瓊、標普500與那斯達克指數15日收高，分別上漲0.92%、1.65%、3.07%。費半指數大漲5.45%。

道瓊指數上漲468.77點，漲幅0.92%，以51671.03點作收，再寫紀錄。

12日掛牌的太空探測暨人工智慧公司SpaceX當日上漲近2成，今天持續漲勢達19.60%。

晶片股表現強勁，美光（Micron）、美滿科技（Marvell Technology）與超微（AMD）分別大漲10.84%、10.43%、6.98%，股價再次挑戰高點。台積電（TSMC）ADR上漲4.12%。

輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）、英特爾（Intel）同受荷莫茲海峽近期可能通航，油價下跌等消息激勵，分別上漲3.54%、3.11%與2.64%

國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）與西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）15日現貨交易價約為每桶80美元，7月底到期的期貨價格約為相同水準。

Zacks投資管理公司市場策略主管穆爾柏利（BrianMulberry）在財經頻道CNBC指出，這比預期來得有秩序，並非負面形勢。這些股票不是大盤之外炒作出來的謎因股，人們在投資組合中持有並長抱，不會輕易換手。

中東 美股 荷莫茲海峽

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