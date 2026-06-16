超微收購MEXT搶攻AI記憶體優化 市值一度突破9,000億美元

超微（AMD）周一宣布收購專門提供記憶體最佳化解決方案的MEXT，受此消息激勵，市值一度突破9,000億美元大關，終場股價大漲7%作收。

超微發布新聞稿說，MEXT開發「AI帶動的預測式記憶體技術」，可望「降低基礎設施成本、提高資源使用效率，並協助客戶更有效擴充一般用途和AI作業負荷」。

超微說：「企業運算各領域對記憶體的需求都在成長。結合超微在高效能運算和資料中心平台的領先地位，以及MEXT的記憶體最佳化技術，我們將進一步協助客戶以更高效率、更低成本和更大規模部署各類運算工作。」

Seaport Research分析師高柏格（Jay Goldberg）說，這交易或許只能讓超微的記憶體架構「效率略為提高」，但投資人似乎仍對此消息感到振奮。超微如今市值已超越摩根大通。

根據道瓊市場資料，超微盤中市值一度突破9,000億美元，之後漲幅收斂，收盤市值為8,920億美元，已超越摩根大通。

高柏格告訴MarketWatch，目前市場只要沾上「AI和記憶體」題材，投資人就會感到振奮，這也推升超微（AMD）周一股價。

他認為，這樁收購會讓超微的記憶體架構效率略為提高，但強調，這不代表超微「要跨足記憶體事業」，因為若真要這麼做，「就必須擁有晶圓廠」。

記憶體和儲存硬碟大廠威騰電子（Western Digital）周一也大漲16%，是標普500指數漲幅最大的成分股；希捷科技（Seagate Technology）也上漲9%，漲幅排名第四。

摩根史坦利分析師伍德林（Erik Woodring）把希捷目標價從767美元調高至1,035美元，並把威騰目標價從488美元調高至650美元。他說，硬碟供應短缺日益加劇，未來幾年可望推升價格。

伍德林解釋，雲端運算服務需求成長，加上AI推論成為新的需求來源，帶動硬碟需求升高。

他也指出，NAND快閃記憶體價格上漲，也讓硬碟業者受惠，因為硬碟逐漸成為替代方案。相較於記憶體同業，希捷和威騰因此更有機會以較「有節制」且「可預測」的方式調高價格。

伍德林說，他估計硬碟需求每年成長40%至50%，供給增幅則約為30%至35%。根據他在亞洲訪調所得，供應短缺可能還會持續兩至三年。