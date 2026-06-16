高通拚AI想砸100億美元買新創！市場先投反對票？盤後股價跌

美國科技媒體The Information周一引述知情人士報導，高通（Qualcomm）正洽談收購AI晶片新創Tenstorrent，交易金額約80億至100億美元。若以100億美元成交，將成為近年規模最大的AI晶片併購案之一，凸顯高通加速擴張AI與資料中心業務的企圖心。

消息傳出後，高通盤後股價下跌約1%。

報導指出，談判仍在進行，最終價格可能變動，也不排除協商破局。目前尚不清楚交易金額是否包含基於績效的里程碑付款。這種依據未來表現支付額外對價的設計，是過去收購晶片新創時曾使用過的結構。

高通與Tenstorrent均未立即回應媒體詢問。

高通是全球最大手機晶片供應商之一，正積極擴展到資料中心處理器、自駕車晶片等高成長領域，以減少對景氣波動較大的手機市場的依賴。

Tenstorrent成立於2016年，執行長為知名晶片設計師Jim Keller，曾任職蘋果，並主導特斯拉自駕晶片開發。該公司主要開發用於訓練AI模型與執行AI應用的加速器晶片。