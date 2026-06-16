台積電ADR隨費半大漲4.1% 較台北交易溢價17.3%

台積電ADR周一大漲4.1%，追隨費城半導體指數漲勢，收在441.40美元，較台北交易溢價17.3%。

美股周一全面大漲，美伊達成重開荷莫茲海峽的暫時和平協議，油價應聲重挫，通膨疑慮舒緩，加上SpaceX上市第二日再漲近二成，進一步提振市場信心。

標普500指數上漲122.83點，漲幅1.7%，收7,554.29點；那斯達克指數大漲795.10點，漲幅3.1%，收26,683.94點，創3月31日以來最大單日漲幅；道瓊工業指數上漲468.77點，漲幅0.9%，收在51,671.03點，創歷史新高。

費城半導體指數大漲5.4%，收14,099.62點，創歷史收盤新高。

輝達（NVIDIA）上漲3.5%，同時傳出該公司計劃發行250億美元投資等級債券。美光科技（Micron）飆漲10.5%，至少兩家券商大幅調高目標價。邁威爾科技（Marvell Technology）上漲逾10%，高通（Qualcomm）漲逾4%，博通（Broadcom）漲逾2.5%。超微（AMD）大漲7%，宣布收購記憶體優化技術廠商MEXT，其AI技術可讓快閃記憶體表現近似動態隨機存取記憶體（DRAM），擴大可用記憶體容量。

台灣加權股價指數周一大漲1227.95點，收在45,396.99點。台積電（2330）漲2.8%收在2,375元。

依據最新數據，四檔個股ADR溢價如下：

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,785.59 +4.12 2,375.00 +17.29

日月光 ASX 607.41 +1.00 590.00 +2.95

聯電 UMC 145.65 +6.70 141.50 +2.94

中華電 CHT 145.12 -0.22 145.50 -0.26