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美伊達成協議 美股道瓊費半收盤創新高

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

美國與伊朗宣布達成和平協議，促使原油價格大幅下跌，帶動美國其他主要股指上揚，道瓊工業指數和費城半導體指數今天收盤也創下歷史新高。

道瓊工業指數上漲468.77點或0.92%，收51671.03點。

標普500指數上漲122.83點或1.65%，收7554.29點。

那斯達克指數上漲795.10點或3.07%，收26683.94點。

費城半導體指數則上漲728.15點或5.45%，收14099.62點。

道瓊 美股 道瓊工業指數

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