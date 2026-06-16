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荷莫茲解封…小摩：油價將跌到70美元
摩根大通（小摩）歐洲、中東及非洲首席策略師沃德（Karen Ward）表示，國際油價未來幾周可能跌至每桶70美元，油價重挫將為股市添柴火。
沃德指出，不只伊朗可望增加原油供應，其餘產油國也會展開行動，原因是石油輸出國組織（OPEC）凝聚力減弱，和其他波灣國家試圖以現行油價出售原油。這將成股市重大助力，並可能促使各國央行調降利率。
沃德接受彭博電視訪問時表示，去年股市曾出現類股與地區輪動，但這波行情在2月27日中斷。她認為，市場並非無視伊朗衝突，而是在地緣政治風險改變投資敘事後，重新調整資金配置，使資金輪動與漲勢擴大的趨勢再度浮現。
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