美伊休兵…美元可能走弱 黃金看漲

美伊達成和平協議，有助緩解地緣政治風險與能源供應疑慮。群益投顧總經理范振鴻指出，航運、旅遊、零售與餐飲消費類股可望明顯受惠；隨著戰爭告終，通膨降溫，有利債券價格上升、殖利率下降，美元可能走弱，進而推升黃金價格。

美伊最新傳出停火備忘錄已完成最終談判，美國總統川普證實，雙方預計19日在瑞士簽署協議，並重新開放荷莫茲海峽，以利清除水雷作業，國際油價持續盤軟，布蘭特原油、西德州原油均已跌破半年線，持續往3月初戰事爆發的起跌點靠攏。

法人分析，美國與伊朗達成和解後，國際油價將隨中東地緣政治風險降溫而拉回，最直接受惠的是燃料成本占比較高的產業，隨燃油成本下滑及可支配所得回升，海運、空運、旅遊、零售與餐飲消費等產業營運壓力可望大為舒緩。

長榮航（2618）受惠客運及貨運雙軸齊揚，5月營收締造歷史新猷，加上油價觸頂回落，可望對股價產生有正面挹注，近期高股息ETF進駐及外資回補，昨（15）日漲3.2%收39.95元，創波段高點，華航（2610）5月營收同步創歷史新高，昨日漲4.9%收21.4元。

日圓匯率維持低檔水準，帶動民眾赴日旅遊熱潮更加旺盛，加上國際油價下跌後，暑假檔期票價趨於穩定，及高端需求不減，法人預期，雄獅（2731）、鳳凰（5706）、五福（2745）、旅天下等相關旅行社股，股價下檔將具支撐。