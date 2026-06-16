荷莫茲解封…後座力沒消退 通膨、供應鏈、能源短缺壓力恐延續到年底

美國與伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

紐約時報報導，過去三個半月，亞洲多國貨幣重貶、通膨升溫，供應鏈卡關也開始拖累工業生產。關鍵原因在於亞洲高度仰賴經由荷莫茲海峽運輸的能源與大宗商品。一般情況下，通過這條水道的石油與液化天然氣，超過八成最終都運往亞洲市場。

美國總統川普14日在社群平台表示，美伊達成協議將重開荷莫茲海峽，他已授權「立即解除」美國對伊朗港口的海上封鎖。該協議預定19日簽署，川普表示，「世界各地的船隻，發動引擎吧。讓石油流動起來！」

若能重開海峽，數百艘載滿石油、天然氣與燃料產品的油輪將得以航向亞洲。

能源顧問公司伍德麥肯錫亞太區副主席恩古表示，海峽重開後石油與部分天然氣供應確實會恢復，但過去三個多月累積的經濟破壞已沿著供應鏈往下蔓延，無法在短期內解決。

巴基斯坦、越南、菲律賓等高度依賴中東能源的國家，若航道恢復安全，經濟前景將明顯改善。日韓等較富裕經濟體雖靠戰略儲備與財政能力緩衝衝擊，但仍受到油價飆升、貨幣承壓與供應中斷影響。

其他供應鏈傷痕也不會立刻消失。伊朗、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯與巴林合計供應全球逾三分之一尿素，這是最主要的氮肥形式；戰爭造成肥料供應受阻，已影響東南亞5月至7月的播種旺季。亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水說，若拖進播種季，作物減產將引發嚴重糧食安全問題，真正衝擊可能要到今年稍晚才會浮現。

日本與南韓企業還面臨輕油短缺，氦氣與液化石油氣等商品供應受限，也影響烹飪、醫療影像等領域。日本天然資源暨能源廳顧問境野春彥說，輕油供應鏈回到正常恐怕至少需要一年。