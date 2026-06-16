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美伊達成協議 市場歡呼…全球股市、金價上揚、油價跌逾5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普14日宣布，美伊已達成協議，雙方預計19日在瑞士簽署合作備忘錄（MOU），屆時停火期將延長60天，並全面重啟荷莫茲海峽。 歐新社
美國總統川普14日宣布，美伊已達成協議，雙方預計19日在瑞士簽署合作備忘錄（MOU），屆時停火期將延長60天，並全面重啟荷莫茲海峽。 歐新社

美國總統川普14日宣布，美伊已達成協議，雙方預計19日在瑞士簽署合作備忘錄（MOU），屆時停火期將延長60天，並全面重啟荷莫茲海峽。該消息激勵全球股市大漲、金價揚升；美元走弱，油價則挫逾5%，布蘭特跌到每桶82美元左右。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨15日跌5.5%，至每桶82美元，西德州中級原油期貨則摔5.9%，為每桶79.82美元。日股大盤日經225指數終場上漲5%，收在69,317.50點，創新高。韓股大盤Kospi指數收高5%至8,525.89點。美股三大指數15日早盤齊揚，道瓊漲逾600點。

黃金現貨上漲3.3%，攀抵每英兩4,364美元。自2月底戰爭爆發以來，黃金大致與原油呈現反向走勢，隨和平曙光已現，黃金展開反攻。

川普14日在社群平台發文表示，「恭喜大家！我正式授權，荷莫茲海峽完全開放免費通行，同時，我正式授權立即解除美國海軍的封鎖。世界各國的船隻，啟動您的引擎。讓石油流動起來！」

川普證實，雙方預計19日簽署協議並重開海峽，以利清除水雷，「石油將再次在這個地區的兩端流動，也將重新流向全世界！」副總統范斯15日也告訴CNBC，美方預期荷莫茲海峽將長期維持「免通行費」的開放狀態。

紐約時報報導，伊朗最高國家安全委員會聲明表示，在最高領袖穆吉塔巴指導下，已完成與美國停火協議的MOU文本，聲明並感謝巴基斯坦與卡達在談判過程中協助斡旋。伊朗外交部證實伊美達成和平協議定稿，待19日簽署後將完整公布全文。在延長停火60天的期間，雙方將展開核談判，商定如何處理伊朗逾9,000公斤的濃縮鈾庫存。

eToro亞太與中東首席分析師吉伯特表示：「市場等待這個消息已經數月，如今油價下跌、風險資產獲得買盤，顯示出明顯的紓壓反應。不過，這仍是基於樂觀情緒而非確定性，在協議簽署前，市場神經不會完全放鬆，投資人仍應保持謹慎。」

荷莫茲海峽 原油 MOU

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