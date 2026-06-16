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Fed華許 凝聚人心擺第一…未推出「電鋸式管理」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

聯準會Fed）新任主席華許以改革者姿態登場、矢言要推動「體制變革」時，外界預期他將大刀闊斧整頓人事、改造組織，甚至可能在貨幣政策上拋震撼彈。然而，他目前的所為比外界擔心的要溫和得多，而且會利用他擅長的遊說及溝通能力來凝聚人心與建立共識。

由於預期Fed 17日將按兵不動，各界的目光將集中在上任後首次主持決策會議的華許身上。

外界原本預期Fed在華許走馬上任後將會出現激烈的改革，一些評論甚至將其改革藍圖形容為「電鋸式管理」，暗示他可能採取霹靂手段來達成目標，但實際情況與預期大不相同，例如他上任後並未更換Fed的任何高級幕僚。

素有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯撰文分析，華許面臨典型的改革者困境，他現在需爭取18位同事的支持，但他想廢除的措施卻是由其中許多人所建立與捍衛，每項措施背後都有其傷疤，而且都是為了因應之前的亂局或失敗而設立。

熟悉內部運作的人士透露，這位Fed新領導人並未急於透過強制手段推動改革，而是選擇花費大量時間與各方溝通。他頻繁與不同層級主管會面，傾聽意見。在許多重大決策上，他傾向先建立共識，再逐步推動改變，而非直接推翻原有架構。內部人士形容，他的改革方式更像是一位希望贏得信任的談判者，而非急於展現權威的征服者。

蒂米羅斯也說，到目前為止，內部人士表示，華許承諾的「制度變革」比外界擔心的要溫和得多，更像是溫和的勸說，而非強硬的手段。對於那些與他共事過、了解其魅力的人來說，這個結果並不令人意外。

前白宮經濟顧問哈伯德表示：「凱文（華許）擁有高超的政治手腕，他善於凝聚人心。」

華許原本希望在利率問題上有所作為，但現在看來只能暫時擱置，部分原因是伊朗戰爭推升能源價格，導致通膨居高不下，目前Fed內部討論焦點已轉向升息而非降息，即便這位新任主席有意推翻現有政策，現在幾乎不可能辦到。即使是他想要的縮表（減少債券持有量），也需要數年時間才能完成。

然而，這種情況也讓華許可以挪出精力來改革與重塑Fed的溝通機制。多年來華許一直主張Fed應該少說話，因他認為央行披露的資訊會影響抵押貸款利率、所有人的借貸成本，以及金融市場走勢。

聯準會 Fed 華許

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