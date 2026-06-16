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押日圓貶值 放空部位飆

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

市場上投機交易者對日圓貶值的押注已提升至九年來最高水準，顯示儘管日本銀行（央行）可能在16日升息，但日圓利差交易正在回籠。日圓兌美元匯率15日盤中貶值約0.1%，報160.12日圓。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至6月9日當周，槓桿基金押注日圓貶值的部位增加至超過11.5萬口，為2017年11月以來最高。當時日圓也徘徊在接近1美元兌160日圓的水準。

利差交易是指借入低利率的日圓，再投資於報酬較高的其他貨幣資產。由於全球市場波動性仍相對溫和，這類交易再度活躍。

摩根大通策略師在報告中指出，對於日銀可能祭出升息與外匯支持措施，市場目前「已大致充分反映」，而兩年前這些舉措仍被視為意外之舉。他們表示，許多投資人將把由政府干預導致的日圓走強視為賣出機會，4月至5月的干預行動就顯示出這一點，當時日圓空頭部位曾短暫縮減，但很快又恢復並回到干預前水準。

日圓 匯率 央行

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