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南韓推進功率半導體

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

南韓政府將依據「超創新經濟計畫」，為量產下一代功率半導體投入估計達5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，把這類AI資料中心中不可或缺的半導體，視為是繼DRAM記憶體業務的下一棵搖錢樹。

南韓媒體Sedaily報導，南韓投入研發功率半導體的整體資金規模最終可能擴大至7,500億韓元（約4.94億美元）。南韓副總理兼企劃財政部部長具潤哲已召開會議，討論推動先進功率半導體商業化的發展路線圖。

該計畫目標是希望建立完整上下游產業鏈，包含原料、元件、模組與系統驗證，並且縮短研發到量產的時間。

AI資料中心需要大量能源供應，非常需要穩定且高效率的電力傳輸，而功率半導體不僅能確保電力穩定供應，隨著再生能源逐漸普及，它們也有助於維持電網穩定。此外，AI資料中心還能藉由功率半導體實現最佳化的能源使用效率。

在國防、機器人及航空領域，功率半導體的應用也正逐步擴大。像碳化矽與氮化鎵等先進材料製成的晶片，在耐高溫、高電壓及高頻率環境下的表現，都優於傳統半導體。

南韓 能源 財政部

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