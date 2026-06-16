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微軟CEO：AI業恐掏空產業
微軟執行長納德拉警告，人工智慧（AI）模型正大量吸收企業知識，未來可能出現一些AI業者掌握大部分經濟價值、而各產業逐漸失去自身知識所有權的局面。
納德拉14日在X上寫道，「我們最不希望看到的是，所有產業的企業都把價值讓渡給一些幾個吞噬一切資訊的模型」，「社會不會接受AI在未來掏空整個產業」。
納德拉將AI時代比擬為全球化浪潮，警告不要重蹈覆轍。他說，在全球化的第一個階段，「整個工業經濟體因為外包而被掏空」，「國內生產毛額（GDP）數據表面上看來不錯，但產業確實遭到取代，且後果至今仍持續顯現」。
納德拉主張建立一個廣泛的AI生態系，讓企業仍能掌握自身學習系統。他說，這將有助於推動創新，並保留員工累積的專業知識。
雲端數據分析業者Snowflake執行長拉馬司瓦米（Sridhar Ramaswamy）2月也曾表示，規模最大的軟體公司正面臨被降格為單純資料來源的風險，「大型模型開發商希望打造一個讓所有企業資料都能輕易為他們所用的世界」，「其餘的世界，就只是向模型餵資料的單純輸送管線」。
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