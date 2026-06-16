快訊

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

美軍B-52轟炸機加州墜毀 空拍驚見大片焦黑區域

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟CEO：AI業恐掏空產業

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

微軟執行長納德拉警告，人工智慧（AI）模型正大量吸收企業知識，未來可能出現一些AI業者掌握大部分經濟價值、而各產業逐漸失去自身知識所有權的局面。

納德拉14日在X上寫道，「我們最不希望看到的是，所有產業的企業都把價值讓渡給一些幾個吞噬一切資訊的模型」，「社會不會接受AI在未來掏空整個產業」。

納德拉將AI時代比擬為全球化浪潮，警告不要重蹈覆轍。他說，在全球化的第一個階段，「整個工業經濟體因為外包而被掏空」，「國內生產毛額（GDP）數據表面上看來不錯，但產業確實遭到取代，且後果至今仍持續顯現」。

納德拉主張建立一個廣泛的AI生態系，讓企業仍能掌握自身學習系統。他說，這將有助於推動創新，並保留員工累積的專業知識。

雲端數據分析業者Snowflake執行長拉馬司瓦米（Sridhar Ramaswamy）2月也曾表示，規模最大的軟體公司正面臨被降格為單純資料來源的風險，「大型模型開發商希望打造一個讓所有企業資料都能輕易為他們所用的世界」，「其餘的世界，就只是向模型餵資料的單純輸送管線」。

微軟

延伸閱讀

Anthropic新AI模型 商務部喊禁

AI繁榮背後的危機／共享AI財富 韓美紛提對策

AI繁榮背後的危機／促科技財回流社會 三策略論戰

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

相關新聞

美伊19日舉行簽署儀式 川普：可能參加、可能不參加

美國總統川普日前宣布美伊已達成協議，將開放荷莫茲海峽，有美國資深官員15指出，美伊已簽署一項合作諒解備忘錄（MOU），不過該官員表示，荷莫茲海峽恢復正常需要時間。

G7在法國登場 川普與盟友關係面臨壓力測試

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：美伊達成和平框架 荷莫茲海峽可望重開 頭條二：G7法國登場 川普讓盟友從忍耐轉向設防 頭條三：瑞士否決人口上限公投 擋下激進移民限制

川普稱荷莫茲海峽周五完全開放 美官員：回歸常態需要時間

美伊簽署合作備忘錄（MOU），美國總統川普15日表示，荷莫茲海峽將在19日全面解封，不過有美國資深官員指出，荷莫茲海峽恐無法在短期內恢復正常。

以色列媒體開罵：美伊簽「爛協議」

美國與伊朗十五日宣布達成協議，重新開放荷莫茲海峽並設下六十天談判期，為最終協議鋪路。但以色列輿論認為，這項協議完全沒有解決伊朗對以國構成的重大安全威脅。以色列「新消息報」頭版標題稱這項美伊協議是「爛協議」。

北京：希望荷莫茲海峽盡早自由通行

針對美伊就停戰諒解備忘錄達成共識，中國大陸外交部昨表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題；大陸國家主席習近平鄭重提出促進中東和平穩定的「四點主張」，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，希望荷莫茲海峽盡早恢復安全自由通行。

荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

美國與伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。