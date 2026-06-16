快訊

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

美軍B-52轟炸機加州墜毀 空拍驚見大片焦黑區域

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達發債 籌資200億美元 五年來首見

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
消息人士透露，輝達加入科技巨擘發債熱潮，尋求發行企業債籌款至少200億美元。（路透）
消息人士透露，輝達加入科技巨擘發債熱潮，尋求發行企業債籌款至少200億美元。（路透）

消息人士透露，輝達加入科技巨擘發債熱潮，尋求發行企業債籌款至少200億美元；料為該公司2021年來首次發債。

彭博資訊引述知情人士報導，輝達正在行銷七批企業債，到期日從2年到30年不等；最長天期的一批債券，利差比美國公債殖利率高出約0.9個百分點。發債收入將協助資助一般企業用途，如還款、替未償還債務再融資等。

彭博指出，低成本的長天期債券，可望降低輝達的加權平均資本成本，該公司也能加強挹注戰略AI夥伴，如OpenAI或Anthropic等，且能不損及AA級債信評等的情況下，展開內部投資與返還現金。蘋果以股票回購和股息返還現金給股東，共花了14年達到1兆美元里程碑。彭博預測，要是AI需求持續推升輝達的自由現金流，該公司能在大約五年達到返還1兆美元目標。

輝達握有現金810億美元，資產負債表可望快速攀升，讓該公司有非凡能力，得以資助夥伴、支援生態圈建設，同時增加資本報酬。生成式AI的超級周期持續延燒，可望讓自由現金流在未來五年邁向1.5兆美元，若不投資或發給股東，恐有龐大現金無法有效運用。

AI燒錢兇，全美前六大超大規模雲端業者，包括Google母公司字母、微軟、Meta、亞馬遜、甲骨文、CoreWeave，資本支出密度從91%到387%不等，意味2026年資本開支將用掉大半營運收入，甚至超過。

科技業最大發債者的總自由現金流，今年可能達3,500億美元，但扣除股息與庫藏股支出後，部分公司的淨剩餘自由現金流，也許會陷入負值。

輝達 彭博 債券

延伸閱讀

Meta衝AI 擬現增數百億美元 股價應聲下跌5.5%

SpaceX掛牌首日大漲19% AI打響第一砲 投資人振奮

搶買 SpaceX 散戶賣股籌錢

AI籌資潮 美投資人胃口超大…OpenAI等巨型上市案排擠效應受關注

相關新聞

美伊19日舉行簽署儀式 川普：可能參加、可能不參加

美國總統川普日前宣布美伊已達成協議，將開放荷莫茲海峽，有美國資深官員15指出，美伊已簽署一項合作諒解備忘錄（MOU），不過該官員表示，荷莫茲海峽恢復正常需要時間。

G7在法國登場 川普與盟友關係面臨壓力測試

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：美伊達成和平框架 荷莫茲海峽可望重開 頭條二：G7法國登場 川普讓盟友從忍耐轉向設防 頭條三：瑞士否決人口上限公投 擋下激進移民限制

川普稱荷莫茲海峽周五完全開放 美官員：回歸常態需要時間

美伊簽署合作備忘錄（MOU），美國總統川普15日表示，荷莫茲海峽將在19日全面解封，不過有美國資深官員指出，荷莫茲海峽恐無法在短期內恢復正常。

以色列媒體開罵：美伊簽「爛協議」

美國與伊朗十五日宣布達成協議，重新開放荷莫茲海峽並設下六十天談判期，為最終協議鋪路。但以色列輿論認為，這項協議完全沒有解決伊朗對以國構成的重大安全威脅。以色列「新消息報」頭版標題稱這項美伊協議是「爛協議」。

北京：希望荷莫茲海峽盡早自由通行

針對美伊就停戰諒解備忘錄達成共識，中國大陸外交部昨表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題；大陸國家主席習近平鄭重提出促進中東和平穩定的「四點主張」，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，希望荷莫茲海峽盡早恢復安全自由通行。

荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

美國與伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。