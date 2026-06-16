輝達發債 籌資200億美元 五年來首見

消息人士透露，輝達加入科技巨擘發債熱潮，尋求發行企業債籌款至少200億美元；料為該公司2021年來首次發債。

彭博資訊引述知情人士報導，輝達正在行銷七批企業債，到期日從2年到30年不等；最長天期的一批債券，利差比美國公債殖利率高出約0.9個百分點。發債收入將協助資助一般企業用途，如還款、替未償還債務再融資等。

彭博指出，低成本的長天期債券，可望降低輝達的加權平均資本成本，該公司也能加強挹注戰略AI夥伴，如OpenAI或Anthropic等，且能不損及AA級債信評等的情況下，展開內部投資與返還現金。蘋果以股票回購和股息返還現金給股東，共花了14年達到1兆美元里程碑。彭博預測，要是AI需求持續推升輝達的自由現金流，該公司能在大約五年達到返還1兆美元目標。

輝達握有現金810億美元，資產負債表可望快速攀升，讓該公司有非凡能力，得以資助夥伴、支援生態圈建設，同時增加資本報酬。生成式AI的超級周期持續延燒，可望讓自由現金流在未來五年邁向1.5兆美元，若不投資或發給股東，恐有龐大現金無法有效運用。

AI燒錢兇，全美前六大超大規模雲端業者，包括Google母公司字母、微軟、Meta、亞馬遜、甲骨文、CoreWeave，資本支出密度從91%到387%不等，意味2026年資本開支將用掉大半營運收入，甚至超過。

科技業最大發債者的總自由現金流，今年可能達3,500億美元，但扣除股息與庫藏股支出後，部分公司的淨剩餘自由現金流，也許會陷入負值。