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SpaceX IPO承銷商行使超額配售選擇權 規模再創紀錄

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
參與SpaceX IPO慶祝活動的人士，穿上了全綠色的Nike KD 18球鞋。圖片擷取自網路。
參與SpaceX IPO慶祝活動的人士，穿上了全綠色的Nike KD 18球鞋。圖片擷取自網路。

CNBC報導，SpaceX首次公開發行股票（IPO）的承銷商，已正式行使超額配售選擇權，使募資總額由原先的750億美元，增至857億美元。

新股上市後，當股價上漲，承銷商通常會行使這項俗稱「綠鞋機制」的超額配售選擇權，SpaceX這次規模，超越幾乎歷來所有科技業IPO。

SpaceX是史上規模最大的IPO案。該公司發行價為每股135美元，12日掛牌首日收盤飆漲19%。

為慶祝SpaceX上市，馬斯克特別打造了一雙SpaceX IPO紀念版Nike網球經典客製鞋。雖然沒有酷到能獲得官方聯名授權，但這雙客製鞋款採用象徵財富的綠色配色，鞋跟處印有白色SpaceX標誌。

這雙SpaceX IPO紀念版客製鞋12日相繼出現在高盛、華爾街日報的X平台上。

在馬斯克發布的另一張照片中，另一群參與IPO慶祝活動的人士，則是一致穿上了全綠色的Nike KD 18球鞋。

SpaceX IPO 選擇權

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