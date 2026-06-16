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馬斯克再發豪語 SpaceX年營收挑戰1兆美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

全球首位「兆元富豪」馬斯克15日表示，SpaceX公司在2030年前，可望創造1兆美元的營收，在該公司掛牌僅短短兩天之際，發出這番豪語。

馬斯克在自家社群平台X回覆媒體人與金融評論員艾利希曼時，發表上述言論，他更加碼表示，「如果到2031年時，營收沒有超過1兆美元的話，我會感到十分驚訝」。

艾利希曼在這篇被馬斯克回覆的貼文，引述SpaceX承銷商之一摩根士丹利（大摩）的預估指出，SpaceX 2030年的營收有望攀抵3,330億美元，因此，馬斯克的預期遠比大摩樂觀。

馬斯克的雄心壯志，遠不僅於此；一篇數據世界（World of Statistic）的貼文提到，馬斯克的身家，還必須飆增998.9兆美元，才能成為人類史上首位的「千兆元」富豪，而馬斯克回答：「這並非不可能。」

SpaceX 12日掛牌，市值突破2兆美元，成為全美第六大公司，不過該公司的收入，仍遠低於市值相當的科技公司，如博通與亞馬遜。

在2025年，SpaceX的營收從前一年的140.2億美元，跳增至186.7億美元，但也由盈轉虧，淨損49.4億美元。

CNN分析指出，馬斯克能有今天如此多財富，得感謝許多人，包括旗下造就技術突破的工程師、財務前景不明就亟欲投錢的華爾街投資人，但最該感謝的，其實是美國納稅人與政府官員。

在SpaceX成立初期，美國聯邦政府提供逾5億美元的補助，但這與特斯拉獲得的政府補助、貸款、合約、與各種有利政策相比，只是小巫見大巫。

SpaceX第一筆重大資金挹注，是2006年獲得美國太空總署2.78億美元補助，用於開發獵鷹火箭系統與飛龍號太空船。特斯拉早期投資人、投資公司Gerber Kawasaki執行長葛伯說，若沒有美國政府的幫助，就沒有現在的特斯拉與SpaceX。

馬斯克也承認，SpaceX在2008年底幾乎耗盡現金，直到取得美國太空總署一份關鍵、且在當時史無前例的16億美元合約。

大摩 馬斯克 SpaceX

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