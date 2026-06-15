SpaceX掛牌首日股價飆近20% 散戶搶破頭功不可沒

美國太空探索科技公司（SpaceX）股票上市首日價格飆漲近20%，專家將部分歸功於散戶追捧。不過參與這場超大規模首次公開募股（IPO）的競爭激烈，有人則是乾脆直接進場購買。

路透社報導，SpaceX和其IPO承銷商一開始就決定預留多達30%的股票給散戶。換句話說，激起這類投資人的興趣並吸引他們下單，變得至關重要。

美國B.萊里財富管理公司（B. Riley WealthManagement）駐波士頓投資策略師霍根（Art Hogan）表示，如此高的散戶配售比例，是他在華爾街數十年資歷中見過最令其他IPO望塵莫及的，也是現在要進場的散戶「最新、最亮眼的標的。」

SpaceX在12日掛牌交易首日，股價收盤飆漲19%多。霍根表示，散戶買盤正是動力之一。

當天SpaceX股票散戶買超規模達到4億5300萬美元（約新台幣143億元），占美股所有個股散戶交易額的4%左右，且是排名居次的輝達（Nvidia）3.5倍。

追蹤自主型散戶動向的美國市場研究公司范達（Vanda）也發布報告說，當天SpaceX受到散戶力挺，開盤後20分鐘內便登上散戶最踴躍買進標的排行榜的第2名，到了下午更衝上冠軍，買氣遠遠超越其他對手。

然而，散戶要得到SpaceX的IPO配售競爭激烈，他們緊盯自己的電子郵件信箱和證券帳戶，來看究竟能配到多少股票。有些投資人則選擇在公開市場交易首日直接進場搶購。

例如從美國國家航空暨太空總署（NASA）調查員職位退休、目前從事執業律師的古塞恩茲（JosephGutheinz）說，他根本沒考慮嘗試申請IPO配額，而是直接進場購股，他當天以每股161美元買了10萬美元（約新台幣315萬元）的SpaceX股票。

古塞恩茲表示，他很高興能買到這麼多，「這是很棒的投資，無論賭贏或賭輸，我都為自己能夠參與感到高興」。

參與這場IPO配售的零售券商之一SoFi透過發言人表示，SpaceX是其平台迄今規模最大且參與人數最多的IPO，且所有符合SoFi條件的投資人都獲得了配售。