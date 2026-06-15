危機未解除…航運專家警告：荷莫茲海峽原油運輸 只會緩慢恢復

儘管美國與伊朗達成停戰協議，荷莫茲海峽將重新開放，但分析師警告，石油運量只會緩慢恢復，且海峽一旦發生新的干擾事件，原油運輸仍將相當脆弱。

航運業團體估計目前仍有約500艘商船滯留在波斯灣內，一艘商船通過海峽通常需要約8小時，因此油運將漸進恢復。

國際航運公會（ICS）與波羅的海國際航運公會（Bimco）已對船東發出指引，警告船隻若「同時且缺乏協調的通過」海峽，可能造成壅塞，「混亂運作」，以及「不可預測的」船隻行動。

一些船東已繼續允許自己的船隻通過海峽，但大部分船東被海峽內布雷的消息嚇到。如果伊朗仍保留對海峽的控制能力，船東可能仍將高度審慎。

一些觀察家對美伊協議的可靠程度持「悲觀」看法，因為目前停戰期間雙方仍有交火；「每次看到這種循環，衝突都更加升高」。

RBC資本市場全球商品策略主管克羅夫特，把荷莫茲海峽重開比作先前受干擾的紅海航運，目前紅海航線的船隻通過數量仍只有之前的56%。她並表示，即便船隻流通量減少，「仍可能要花更長的時間，因為在海峽開放後船隻還需要數周的物流運作時間」。

MST金融機構能源分析師卡沃尼克表示，即使是樂觀的腳本，石油市場仍將吃緊到2027年，因為航運業恢復物流，各國修復受損的能源設施，以及重建庫存，都需要相當長的時間。

現在石油流量恢復正常的複雜程序才剛開始；海峽只會緩慢且局部開放，而且隨時都可能再次被關閉。由於川普已將海峽的實際控制權交予伊朗，因此未來通過海峽的船隻仍將心懷惴惴，擔心隨時都會遭到伊朗的干擾。