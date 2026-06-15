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搶攻串流市場！福斯斥資220億美元收購Roku 預計2027年完成交易

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
福斯公司將斥資約220億美元，以現金加股票方式收購Roku。（美聯社）
福斯公司將斥資約220億美元，以現金加股票方式收購Roku。（美聯社）

福斯公司將斥資約220億美元，以現金加股票方式收購Roku。此舉目的在將福斯的體育及新聞節目與電視串流平台Roku結合，在觀眾持續轉向線上收視之際，鞏固自身的地位。

路透社報導，今天宣布的這項交易，將使依賴有線電視業務的福斯公司（Fox Corp）能夠直接接觸到Roku超過1億戶串流家庭（streaming households）用戶，有助於更有效投放精準廣告，並降低對傳統發行管道的依賴。

福斯以每股160美元的現金加上股票的方式收購Roku，和Roku最近一個交易日收盤價相比，溢價11.4%，交易總值約220億美元（約新台幣6942億元）。這項交易預計於2027年上半年完成。

Roku是最早透過連網設備和智慧電視，將Netflix和YouTube等串流平台引入電視的公司之一。

Roku的主要收入來源為其平台上的串流應用程式（streaming apps）所帶來的廣告及訂閱收入。其中以廣告業務占最大宗，今年第1季廣告收入達6億1300萬美元，較去年同期成長27%。

福斯 YouTube 廣告

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