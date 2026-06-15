聽新聞
0:00 / 0:00
美股早盤／美伊達成停戰協議油價下跌 道瓊漲600點、台積ADR勁揚3.5%
美國和伊朗達成停戰協議，並表示雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，油價下跌，美股15日早盤四大指數齊揚。
道瓊工業指數15日早盤上漲607點，或1.2%，標普500指數漲1.3%，那斯達克指數漲2.2%；費城半導體指數揚升4.7%；台積電ADR漲3.5%。
SpaceX股價在掛牌首日飆漲19%後，15日早盤勁揚逾7%。
川普14日說，與伊朗簽署的合作備忘錄已「正式完成」，並已授權重新開放荷莫茲海峽航道，帶動油價大跌。美國原油價格重挫5%至每桶約80美元。另外，副總統范斯15日告訴CNBC，美方預期荷莫茲海峽將長期維持「免通行費」的開放狀態。
個股方面，受益於油價下跌，航空和郵輪股早盤上揚。聯合航空大漲7%，達美航空漲4.5%、Norwegian Cruise Line、嘉年華（Carnival）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）股價早盤均漲逾5%。
投資人本周將關注房市與零售銷售等經濟數據，而市場也將密切留意聯準會（Fed）政策會議。據芝商所FedWatch工具，聯邦資金利率期貨顯示，Fed此次按兵不動的機率超過98%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。