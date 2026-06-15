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美股早盤／美伊達成停戰協議油價下跌 道瓊漲600點、台積ADR勁揚3.5%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美伊達成停戰協議，油價跌，美股早盤四大指數齊揚。路透
美伊達成停戰協議，油價跌，美股早盤四大指數齊揚。路透

美國和伊朗達成停戰協議，並表示雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，油價下跌，美股15日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數15日早盤上漲607點，或1.2%，標普500指數漲1.3%，那斯達克指數漲2.2%；費城半導體指數揚升4.7%；台積電ADR漲3.5%。

SpaceX股價在掛牌首日飆漲19%後，15日早盤勁揚逾7%。

川普14日說，與伊朗簽署的合作備忘錄已「正式完成」，並已授權重新開放荷莫茲海峽航道，帶動油價大跌。美國原油價格重挫5%至每桶約80美元。另外，副總統范斯15日告訴CNBC，美方預期荷莫茲海峽將長期維持「免通行費」的開放狀態。

個股方面，受益於油價下跌，航空和郵輪股早盤上揚。聯合航空大漲7%，達美航空漲4.5%、Norwegian Cruise Line、嘉年華（Carnival）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）股價早盤均漲逾5%。

投資人本周將關注房市與零售銷售等經濟數據，而市場也將密切留意聯準會（Fed）政策會議。據芝商所FedWatch工具，聯邦資金利率期貨顯示，Fed此次按兵不動的機率超過98%。

美股 油價 荷莫茲海峽 伊朗 費城半導體

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