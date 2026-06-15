黃金反攻號角響起！富爸爸作者清崎高喊：2035年上看3.5萬美元

隨美國與伊朗宣布達成停戰協議，將結束敵對行動並重啟荷莫茲海峽，緩解全球通膨疑慮，並可能壓低市場對升息的預期，激勵黃金價格15日一度大漲3%，升破每英兩4,345美元，銀價更跳漲4.1%。

自2月底戰爭爆發以來，黃金大致與原油呈現反向走勢，因能源價格上漲推升通膨，促使各國央行維持利率在高檔更久，削弱了不孳息貴金屬的吸引力，隨和平曙光已現，黃金展開反攻。

彭博資訊MLIV分析，若美國與伊朗之間的初步和平協議能夠維持，黃金有望成為最大贏家之一。在主要資產類別中，黃金在這場衝突期間從低點回升幅度最小，因此最有補漲空間。

向來信奉黃金的暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎，15日也在X發文表示，「黃金終於開始動了。一天內大漲超過100美元」。

他指出，就算未能把握今天的漲勢也沒有關係，因為他有信心到2035年時，金價會來到每英兩3.5萬美元；這意味黃金相較於當前價位，還有將近714%的上漲空間。

他也再度呼籲投資人，趕快去買黃金、白銀、比特幣、乙太幣或石油。

他說：「遺憾的是，現金就是垃圾，持有現金的存款族將成為大輸家。拿出一些現金，去買黃金、白銀、比特幣、以太幣或石油。這就是我多年來一直在做的事。」