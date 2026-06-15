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Threads大當機？大量帳號突遭停權 Meta首回應：技術錯誤修復中

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
Meta發布聲明表示，因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者，正積極處理並儘速修復。路透
Meta發布聲明表示，因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者，正積極處理並儘速修復。路透

Meta旗下社群媒體平台Threads、Instagram在15日爆出多起帳號停權事件，部分成年使用者收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號。災情橫跨新聞媒體、創作者和政治人物。Meta發布聲明表示，因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲使用者，正積極處理並儘速修復。

Meta現行政策指出，所有使用者必須年滿13歲才可以使用旗下平台。Meta也內建「青少年帳號」保護機制，會自動限制誰可以聯繫青少年，以及青少年能瀏覽的內容。

Meta指出，他們設有申訴管道，若確認帳號遭遇錯誤移除，將會予以恢復。使用者若發現帳號遭停用，在嘗試登入時會看到相關說明的通知，可直接在應用程式中點選「要求審查」或「申訴」提交審查請求。在檢視過程中，使用者可能必須提供政府核發的身分證件以驗證身分；若經檢視判定為錯誤移除，Meta就會恢復該帳號。

社群媒體 Meta

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