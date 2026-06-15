美伊達成和平協議油價重挫 亞股勁揚日韓股飆5%

美國與伊朗宣布已達成協議來結束雙方戰爭，荷莫茲海峽重啟在望，消息令全球股市投資人鬆一口氣。國際油價今天應聲重挫，亞洲股市則勁揚，其中日本和韓國股市收盤漲幅達5%。

法新社報導，調停美伊衝突的巴基斯坦宣布達成和平協議的消息，獲得雙方證實，並預計19日在瑞士舉行簽署儀式，結束3個多月來衝突。這場戰爭引發能源價格飆升，並掀起通貨膨脹再度升溫的疑慮。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是重要航運咽喉，全球約20%的原油供應須穿越這條水道。美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊後不久，這道海峽便遭到德黑蘭實質關閉。

伊朗戰爭爆發後，全球兩大原油期貨合約西德州中級原油（WTI）和布倫特原油（Brent）價格一度飆破每桶110美元。今天西德州油價則重挫5%，跌回接近每桶80美元，創3月初以來首見；布倫特油價也跌逾4%，降到83.60美元左右。

投資人原本越來越擔憂，油價大漲可能引發通膨明顯升溫，造成各國中央銀行被迫再度開始調升利率。如今油價已大幅回落，使得憂慮緩和。

亞股今天應聲買氣熱絡，東京股市收盤勁揚5.0%，由科技業投資大戶軟體銀行（SoftBank）及半導體廠東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）領漲。

首爾股市也在半導體業巨擘三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）帶領下，終場漲逾5%。

美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）12日在美股首次公開募股（IPO）掛牌上市，籌得創紀錄的750億美元，為今天亞洲科技股注入新火力，台北股市收盤漲2%多。

上海股市收高1.6%，雪梨和新加坡股市終場漲幅皆超過1%，馬尼拉股市更大漲6%多，雅加達股市因能源成本疑慮降溫令印尼盾匯價獲支撐而勁揚逾3%，香港股市則收高0.5%。