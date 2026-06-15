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美伊宣布達成初步協議 歐股主要指數盤中創新高
美國與伊朗稍早宣布達成初步協議，預計開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）並結束長達數月的戰爭後，歐洲股市主要指數、道瓊歐洲600指數（Stoxx 600）今天盤中創新高。
美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，與伊朗的和平協議「現在已經完成」，宣布荷莫茲海峽重新開放、美國解除海上封鎖。巴基斯坦總理指出，19日將在瑞士日內瓦（Geneva）舉行簽署儀式。
路透社報導，消息傳出後全球風險追逐情緒大受提振，布倫特油價應聲下挫。
截至格林威治標準時間15日上午8時2分（台灣時間下午4時2分）為止，道瓊歐洲600指數上漲1%，來到639.20點，刷新2月27日締造的歷史紀錄。
歐股其他主要指數盤中齊揚。倫敦FTSE 100指數小漲0.24%，法蘭克福DAX指數和巴黎CAC 40指數均上揚超過1%。
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