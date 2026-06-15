快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

才上任2個月…日本茨城縣市長被發現倒臥水溝內 已無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊宣布達成初步協議 歐股主要指數盤中創新高

中央社／ 法蘭克福15日綜合外電報導
道瓊歐洲600指數今天盤中創新高。美聯社
道瓊歐洲600指數今天盤中創新高。美聯社

美國與伊朗稍早宣布達成初步協議，預計開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）並結束長達數月的戰爭後，歐洲股市主要指數、道瓊歐洲600指數（Stoxx 600）今天盤中創新高。

美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，與伊朗的和平協議「現在已經完成」，宣布荷莫茲海峽重新開放、美國解除海上封鎖。巴基斯坦總理指出，19日將在瑞士日內瓦（Geneva）舉行簽署儀式。

路透社報導，消息傳出後全球風險追逐情緒大受提振，布倫特油價應聲下挫。

截至格林威治標準時間15日上午8時2分（台灣時間下午4時2分）為止，道瓊歐洲600指數上漲1%，來到639.20點，刷新2月27日締造的歷史紀錄。

歐股其他主要指數盤中齊揚。倫敦FTSE 100指數小漲0.24%，法蘭克福DAX指數和巴黎CAC 40指數均上揚超過1%。

伊朗 巴基斯坦 歐洲

延伸閱讀

亞股開盤狂飆 韓股噴漲5% 日經指數大漲2,800點 慶美伊達協議

中東戰爭第105天》美伊稱協議前所未有接近 最新發展一次看

美伊達成初步協議 將於瑞士簽署

川普宣布「美伊達成終戰協議」伊朗最高國安會曝光部分內容

相關新聞

美伊達成和平協議油價重挫 亞股勁揚日韓股飆5%

美國與伊朗宣布已達成協議來結束雙方戰爭，荷莫茲海峽重啟在望，消息令全球股市投資人鬆一口氣。國際油價今天應聲重挫，亞洲股市...

馬斯克：SpaceX 2030年營收可達1兆美元 成為千兆富豪「並非不可能」

全球首位「兆元富豪」馬斯克15日表示，SpaceX公司在2030年前，可望創造1兆美元的營收，在該公司掛牌僅短短兩天之際，發出這番豪語。

台積面板級封裝PLP晶片 傳最快明年量產

消息傳出，台積電的「面板級封裝」（PLP）晶片，可能最快明年量產，而且據悉已爭取到全球AI晶片客戶。PLP能大幅提高產能，並適合生產大尺寸的AI晶片。

美伊協議在望日韓股收漲約5% 日經飆逾3200點創新高

美國與伊朗宣布將簽署協議重啟荷莫茲海峽，此舉有望大幅緩解亞洲供應鏈壓力，日股日經225指數收盤突破69000點創新高，韓...

剛上市就衝進全美前6大公司 馬斯克：SpaceX 2031年營收可望破兆美元

馬斯克（Elon Musk）在旗下火箭公司SpaceX掛牌上市兩天、市值破2兆美元後表示，該公司2030年前營收可望達1...

世足賽期間美股歷來表現欠佳 摩根大通點名廣告旅遊餐飲受惠最大

2026年世足賽是史上規模最大、賽期最長的一屆，影響不只限於球場，股市表現和世足賽成績之間也頗有關聯，尤其球隊輸球和股市表現不佳之間的關聯更強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。