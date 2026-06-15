快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊協議在望日韓股收漲約5% 日經飆逾3200點創新高

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日股日經225指數收盤突破69000點創新高，示意圖。美聯社
日股日經225指數收盤突破69000點創新高，示意圖。美聯社

美國與伊朗宣布將簽署協議重啟荷莫茲海峽，此舉有望大幅緩解亞洲供應鏈壓力，日股日經225指數收盤突破69000點創新高，韓國綜合股價指數（Kospi）也收漲逾5%。

日股基準日經225指數收盤勁揚3297.46點或4.99%，收69317.50點。

東證股價指數收盤上漲117.64點或3.03%，收3999.60點。

韓國綜合股價指數收盤上揚422.36點或5.20%，收8545.98點。

日股 荷莫茲海峽 伊朗

延伸閱讀

亞股開盤狂飆 韓股噴漲5% 日經指數大漲2,800點 慶美伊達協議

美伊達成協議亞股大漲 國巨、大立光漲停 塑膠類股指數勁揚逾4%

美伊達成停戰協議共識 美股、台股齊揚

美伊停戰引爆亞股瘋狂大漲！00964盤中飆新高…最後買進日就是今天

相關新聞

美伊協議在望日韓股收漲約5% 日經飆逾3200點創新高

美國與伊朗宣布將簽署協議重啟荷莫茲海峽，此舉有望大幅緩解亞洲供應鏈壓力，日股日經225指數收盤突破69000點創新高，韓...

剛上市就衝進全美前6大公司 馬斯克：SpaceX 2031年營收可望破兆美元

馬斯克（Elon Musk）在旗下火箭公司SpaceX掛牌上市兩天、市值破2兆美元後表示，該公司2030年前營收可望達1...

世足賽期間美股歷來表現欠佳 摩根大通點名廣告旅遊餐飲受惠最大

2026年世足賽是史上規模最大、賽期最長的一屆，影響不只限於球場，股市表現和世足賽成績之間也頗有關聯，尤其球隊輸球和股市表現不佳之間的關聯更強。

下個DRAM等級搖錢樹？南韓強攻功率半導體 砸5,000億韓元投入研發

南韓政府將依據「超創新經濟計畫」，為量產下一代功率半導體投入估計達5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，原因是把這類AI資料中心中不可或缺的半導體，視為是繼DRAM記憶體業務的下一棵「搖錢樹」。

坦克日宣傳惹議引公憤 韓星巴克將停業上歷史課

連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）今天表示，由於先前的促銷活動引發爭議，韓國境內的星巴克門市下週將停業半天，讓員工...

荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線恐讓油價需數月才能正常

美國總統川普和伊朗達成的協議，可望促使荷莫茲海峽重新開放，但能否及時遏止石油庫存的急速下滑，攸關未來幾周的能源價格走向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。