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美伊協議在望日韓股收漲約5% 日經飆逾3200點創新高
美國與伊朗宣布將簽署協議重啟荷莫茲海峽，此舉有望大幅緩解亞洲供應鏈壓力，日股日經225指數收盤突破69000點創新高，韓國綜合股價指數（Kospi）也收漲逾5%。
日股基準日經225指數收盤勁揚3297.46點或4.99%，收69317.50點。
東證股價指數收盤上漲117.64點或3.03%，收3999.60點。
韓國綜合股價指數收盤上揚422.36點或5.20%，收8545.98點。
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