剛上市就衝進全美前6大公司 馬斯克：SpaceX營收2031年可望破兆美元

馬斯克（Elon Musk）在旗下火箭公司SpaceX掛牌上市兩天、市值破2兆美元後表示，該公司2030年前營收可望達1兆美元。

路透社報導，馬斯克在自家的社群媒體平台X上回覆記者兼財經評論員厄里克曼（Jon Erlichman）時寫道：「倘若2031年營收沒有超過1兆美元，我會感到意外。」

SpaceX於12日掛牌上市一躍成為全美第6大公司，鞏固了馬斯克全球首位身家破兆富豪的地位。

然而，SpaceX的營收仍遠低於博通（Broadcom）和亞馬遜（Amazon.com）等估值相當的科技巨擘。

2025年，SpaceX的營收雖從前1年的140.2億美元躍升至186.7億美元，但卻從獲利7.91億美元轉為淨虧損49.4億美元。

部分華爾街分析師對SpaceX的成長抱持謹慎態度。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal）本月稍早報導，高盛（Goldman）曾預估SpaceX在2030年的營收將超過4700億美元，摩根士丹利（Morgan Stanley）則預估將達近3300億美元。