快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽期間美股歷來表現欠佳 摩根大通點名廣告旅遊餐飲受惠最大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通點名麥當勞、DoorDash和美國航空在內世足賽贊助商可望受惠。圖為德國隊球員翁達夫（Deniz Undav）（右）在休士頓體育場舉行的世足賽E組德國對古拉索之戰中帶球推進。法新社
摩根大通點名麥當勞、DoorDash和美國航空在內世足賽贊助商可望受惠。圖為德國隊球員翁達夫（Deniz Undav）（右）在休士頓體育場舉行的世足賽E組德國對古拉索之戰中帶球推進。法新社

2026年世足賽是史上規模最大、賽期最長的一屆，影響不只限於球場，股市表現和世足賽成績之間也頗有關聯，尤其球隊輸球和股市表現不佳之間的關聯更強。

目前才進入各組首輪賽事。研究發現，一國球隊遭到淘汰後，隔天該國股價指數報酬率平均少38個基點。至於美股，世足賽期間整體表現往往較差。根據《金融與數量分析期刊》2008年一項研究，美股在世足賽期間平均下跌2.6%，其他年份相同時段則平均上漲1.2%。

經濟學家卡普蘭斯基（Guy Kaplanski）和李維（Haim Levy）2008年一個研究中寫道：「世足賽每進行一輪，輸球國家就會增加，最後就是一個冠軍國和數十個落敗國。隨著落敗國家增多，我們預料對美國股市的整體影響，甚至會大於各國本地市場受到的衝擊。」

摩根大通日前引述國際足總（FIFA）資料指出，本屆世足賽相關活動支出預估約達140億美元，可望為美國國內生產毛額（GDP）貢獻172億美元。摩根大通也說，預料會有超過650萬名球迷到場觀賽。

高盛的模型也凸顯這屆賽事的龐大規模。分析師完成最新一輪世界盃模擬後，將西班牙列為最可能奪冠的球隊，法國和阿根廷分居其後。

對投資人來說，更大的問題是：這場可能成為史上規模最大世界盃的賽事，會讓哪些股票受惠？

分析師指出，歷來主辦國股市在世界盃舉行當年的報酬率中位數約為10%，主要受觀光支出、消費信心升高，以及賽事相關投資帶動。

摩根大通認為，門票轉售、線上旅遊和住宿、叫車和外送、廣告、機場和租車等行業都有上漲空間。分析師估計，住宿和餐飲可帶來24億美元收入，其次是不動產的20億美元。美國旅館客房收入估計也可增加9.1億美元。

數位廣告可能是一大受益者，預估全球廣告支出可因此增加約50億美元，其中73%會流向數位管道。

摩根大通建議做多「2026年世界盃受益股投資組合」（2026 World Cup Beneficiaries Basket），認為這項投資組合最能掌握上述題材。評為「加碼」的成分股包括Alphabet、WWE母公司TKO Group、旅遊股Booking Holdings、飲料巨人可口可樂，以及運動博弈應用程式業者DraftKings。

對希望掌握中期行情的投資人，摩根大通建議布局「2026年世界盃贊助商投資組合」。摩根大通指出，這項投資組合在前兩屆世界盃期間，相對表現相當強勁。

摩根大通給予「加碼」評等的世足賽贊助商成分股，包括麥當勞、DoorDash和美國航空。

世足賽 美股 FIFA

延伸閱讀

世足賽／人工智慧上秀…預估650萬人觀賽 創造410億美元經濟效益

世足賽／超越奧運！本屆世界盃有望成最賺錢賽事

世足賽／號稱快滿場？南韓捷克戰驚見大片空位 高票價爭議續燒

世足賽／世界盃將開踢 中企贊助額縮水7成

相關新聞

世足賽期間美股歷來表現欠佳 摩根大通點名廣告旅遊餐飲受惠最大

2026年世足賽是史上規模最大、賽期最長的一屆，影響不只限於球場，股市表現和世足賽成績之間也頗有關聯，尤其球隊輸球和股市表現不佳之間的關聯更強。

下個DRAM等級搖錢樹？南韓強攻功率半導體 砸5,000億韓元投入研發

南韓政府將依據「超創新經濟計畫」，為量產下一代功率半導體投入估計達5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，原因是把這類AI資料中心中不可或缺的半導體，視為是繼DRAM記憶體業務的下一棵「搖錢樹」。

坦克日宣傳惹議引公憤 韓星巴克將停業上歷史課

連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）今天表示，由於先前的促銷活動引發爭議，韓國境內的星巴克門市下週將停業半天，讓員工...

荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線恐讓油價需數月才能正常

美國總統川普和伊朗達成的協議，可望促使荷莫茲海峽重新開放，但能否及時遏止石油庫存的急速下滑，攸關未來幾周的能源價格走向。

放空日圓押注攀升至9年新高！為何日銀將升息 日圓還是疲弱不已？

市場上投機交易者對日圓貶值的押注已提升至九年來最高水準，顯示儘管日本當局可能進場干預日圓，且日本央行可能在周二升息，但日圓利差交易正在回籠。

簡立峰專欄／解讀COMPUTEX熱潮訊號 掀台廠供應鏈爭奪戰

今年COMPUTEX（台北國際電腦展）熱烈落幕，熱潮背後值得持續觀察的，是輝達（NVIDIA）即將量產的Vera Rubin平台。這不只是新一代AI晶片，而是反映AI產業正在從「訓練時代」走向「推論時代」的重要訊號。推論市場是否真能帶來兆元商機？台廠又在其中扮演什麼角色？將是一場圍繞供應鏈、資本支出與下一代AI基礎建設的全球競賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。