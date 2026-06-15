坦克日宣傳惹議引公憤 韓星巴克將停業上歷史課

連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）今天表示，由於先前的促銷活動引發爭議，韓國境內的星巴克門市下週將停業半天，讓員工參加歷史教育課程。

在韓國擁有超過2000家門市的韓國星巴克（Starbucks Korea），上個月因舉辦「坦克日」（TankDay）促銷活動，引發公眾強烈抗議。這場活動被指影射1980年對民主運動的武裝鎮壓。

這項環保杯促銷活動定於5月18日舉行，當天正好是民主化運動「光州事件」46週年。根據官方統計，當年的鎮壓造成165名平民喪生，但許多人相信實際死亡人數遠遠高於這個數字。

韓國是星巴克全球第3大市場，僅次於美國與中國。

負責經營韓國星巴克特許經營權的新世界集團（Shinsegae Group），在醜聞爆發當天便解僱了韓國區執行長並公開道歉。

新世界集團今天表示，韓國星巴克的所有員工將透過觀看影片，「接受歷史意識與社會敏感度的相關教育」。

全韓國門市將於22日下午3時起停業，進行為期3小時的訓練後不再營業。這也是星巴克自1999年進入韓國市場以來，首度採取全國門市同步停業的舉措。

新世界集團代表告訴法新社，僅有少數位於機場的門市除外。

新世界集團表示，已查明導致這場促銷活動的一系列疏忽行為，其中包括相關官員在未核對設計文件的情況下便簽字核准。