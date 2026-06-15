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放空日圓押注攀升至9年新高！為何日銀將升息 日圓還是疲弱不已？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
由於美日存在利差，日圓匯率依然疲弱。路透
由於美日存在利差，日圓匯率依然疲弱。路透

市場上投機交易者對日圓貶值的押注已提升至九年來最高水準，顯示儘管日本當局可能進場干預日圓，且日本央行可能在周二升息，但日圓利差交易正在回籠。

日圓兌美元匯率今天盤中貶值約0.1%，報160.12日圓。這凸顯出儘管日銀周二預料將把基準利率調升1碼，達到1%，為1995年來最高，但日圓本身面臨結構性挑戰。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至6月9日當周，槓桿基金押注日圓貶值的部位增加至超過11.5萬口，為2017年11月以來最高。當時日圓徘徊在接近1美元兌160日圓的水準，交易者對政府可能進場干預保持警戒。

所謂「日圓利差交易」，是指借入低利率的日圓，再投資於報酬較高的其他貨幣資產。由於全球市場波動性仍相對溫和，這類交易再度活躍。同時，日圓持續走弱，即使日本央行逐步升息也未能扭轉趨勢，且在美日利差持續存在的情況下，日本先前創紀錄的外匯干預也未能改變走勢。

摩根大通策略師在報告中指出，對於日銀可能祭出升息與外匯支持措施，市場目前「已大致充分反映」，而兩年前這些舉措仍被視為意料外之舉。他們表示，許多投資人將把由政府干預導致的日圓走強視為賣出機會，4月至5月的干預行動就顯示出這一點，當時日圓空頭部位曾短暫縮減，但很快又恢復並回到干預前水準。

不過，日圓利差交易並非沒有風險。2024年時，當日銀升息並宣布將減半購債計畫時，日圓急劇反彈，迫使投資者迅速平倉槓桿部位，引發全球外匯與股市的劇烈震盪。

彭博資訊分析師指出，日圓若要逆轉貶值頹勢，需要日銀不只一次升息。歐洲央行上周成為美伊衝突爆發後首個升息的主要央行，而交易人士目前也愈來愈認為聯準會可能在年底前緊縮貨幣政策。此外，日本身為能源淨進口國、政府財政疑慮不散的這些總體經濟因素依然存在，都是不利日圓的因素。

日圓 日銀 日本央行

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