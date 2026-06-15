日銀明天預料升息1碼 利率升至1995年來最高

日本銀行（BOJ，央行）今天展開為期兩天的決策會議，預料周二宣布升息1碼，把利率調升至1%，為1995年以來最高。這也會是日銀史上首次在總裁缺席的情況下，召開例行政策會議。

根據彭博資訊調查，幾乎所有觀察日銀的分析師都預期，決策官員將把基準利率上調至1%。由於日銀總裁植田和男近日因肝囊腫感染住院治療，央行表示他將以書面形式向政策委員會表達意見，但不會參與投票。

這預料會是日銀自去年12月以來首次升息。決策官員目前正面臨來自中東長期衝突所帶來的通膨上行風險。市場也將密切關注日銀對未來政策路徑的暗示，因交易人士擔心若日圓進一步走弱，日本當局可能在決策會議後進場干預匯市。

日銀表示，副總裁內田真一將代替植田主持會後記者會。投資人將觀察這位資深央行官員是否會比植田更直接地表達政策立場。內田被視為過去20年日銀政策框架的重要設計者之一，而出身學界的植田則以措辭謹慎、論述細膩著稱。

根據曾在日銀擔任國際事務官員、現任牛津經濟研究所日本首席經濟分析師長井滋人的看法，日銀正面臨兩難局面：一方面必須避免刺激首相高市早苗政府，因為該政府愈來愈擔心過早推動貨幣政策正常化；另一方面，日銀也必須向投資人證明，在通膨風險升高與日圓走弱的情況下，日銀並未落後於情勢。

儘管日本政府已投入創紀錄規模的資金干預匯市以支撐日圓，但日圓兌美元仍徘徊在160日圓附近，而這個價位過去曾多次促使當局進場干預。對高度依賴資源進口的日本而言，日圓疲弱將加劇輸入型通膨壓力。

來自海外的壓力也正在增加。歐洲央行上周成為美伊衝突爆發後首個升息的主要央行，而交易人士目前也愈來愈認為聯準會可能在年底前緊縮貨幣政策。