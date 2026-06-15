亞股開盤狂飆 韓股噴漲5% 日經指數大漲2,800點 慶美伊達協議

在美國與伊朗表示已達成重新開放荷莫茲海峽的協議後，亞股開盤後大漲，美股期指勁揚、油價重挫，美元走弱。

南韓Kospi指數大漲逾5.6%，報8,535.34點，日經225指數大漲2,800點，漲幅超過4%，報68,846點。

亞洲早盤交易中，標普500指數期貨上漲近1%、那斯達克100期貨指數勁揚1.6%。美國公債則全線上揚，美元兌主要貨幣走貶

布蘭特原油下跌逾4%，報每桶83.84美元，上周五收盤價已創下三個多月來最低水準；西德州原油期貨跌4.6%，報每桶80.96美元。比特幣則上漲逾2%。

金價大漲近2%，報每英兩4,303.00美元。

美國總統川普在Truth Social發文表示，接下來與伊朗簽署協議後，荷莫茲海峽將於周五「重新開放」。這項協議的消息最先由巴基斯坦總理夏立夫公布，之後川普與伊朗國營媒體也加以確認。雙方尚未公布協議全文，但其主要內容數日來已在市場間流傳。

eToro亞太與中東首席分析師Josh Gilbert表示：「市場等待這個消息已經數月，如今油價下跌、風險資產獲得買盤，顯示出明顯的紓壓反應。不過，這仍是基於樂觀情緒而非確定性。在協議正式簽署前，市場神經不會完全放鬆，投資人仍應保持謹慎。」

這項和平協議為結束一場已造成數千人死亡、擾亂全球經濟並使金融市場波動超過三個月的衝突鋪路。它也可能成為全球股市的另一項利多。此前儘管戰爭持續，但全球股市在AI熱潮帶動下仍不斷創下新高。

下一個重大市場風險事件將是聯準會將在周三公布利率決策。市場將觀察新任主席華許首次主持會議時，是否釋出更強烈的抗通膨訊號，以及點狀圖是否支持今年稍晚升息的預期。